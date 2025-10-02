Una de las fiestas culinarias más antiguas de España está en Asturias y ha sido declarada de Interés Turístico Nacional

Oviedo se sienta a la mesa cada mes de octubre para recordar un episodio histórico que se ha transformado en tradición culinaria.

La Fiesta del Desarme, una de las celebraciones gastronómicas más antiguas de España, acaba de recibir el título de Fiesta de Interés Turístico Nacional, un reconocimiento que eleva aún más el atractivo de esta cita nacida en el siglo XIX.

El origen del Desarme se remonta a 1836, cuando la milicia local ovetense defendió la ciudad frente al asedio carlista. Aquel episodio bélico acabó derivando, con el paso de los años, en una conmemoración popular que se celebra cada 19 de octubre.

Hoy, el recuerdo de la resistencia se rinde en forma de un menú que es casi un ritual: garbanzos con bacalao y espinacas, callos al estilo de Oviedo y arroz con leche.

No es casualidad que se trate de platos contundentes, propios de la cocina asturiana. Son recetas de raíces humildes que, al calor de las cocinas caseras y de los fogones de las sidrerías y restaurantes, se han convertido en emblema de identidad colectiva.

Gastronomía, cultura y turismo

La declaración como Fiesta de Interés Turístico Nacional llega tras la solicitud del Ayuntamiento de Oviedo y el respaldo del Gobierno del Principado de Asturias.

La noticia supone no solo un reconocimiento a su peso histórico y cultural, sino también a la labor de la Cofradía Gastronómica del Desarme, que desde hace años se encarga de mantener viva la tradición, promocionarla más allá de Asturias y organizar las actividades paralelas.

Fiesta del Desarme en Oviedo. Turismo de Asturias.

Porque el Desarme no se limita a la mesa. En torno a los menús se despliegan desfiles, pasacalles, recreaciones históricas y encuentros de cofradías gastronómicas de toda España y de varios países europeos. Una fiesta que convierte las calles de Oviedo en un escenario donde la historia se mezcla con el sabor.

Coincidencia con los Premios Princesa de Asturias

La celebración se beneficia, además, de su coincidencia con otra gran cita del otoño ovetense: los Premios Princesa de Asturias, que cada año atraen a personalidades de la cultura, la ciencia, las letras y el deporte.

En 2025, por ejemplo, el Desarme tendrá lugar el 24 de octubre en el emblemático Teatro Campoamor, con la presencia de premiados, invitados y medios internacionales que se sumarán a la fiesta.

La sinergia entre ambos eventos potencia a Oviedo como destino gastronómico y cultural de primer nivel, donde tradición y modernidad conviven en perfecta armonía.

Con esta distinción, el Desarme se une a la lista de 163 fiestas populares reconocidas en España como de Interés Turístico Nacional, y se convierte en la décima fiesta asturiana con este título.

Para muchos, sin embargo, el galardón no hace más que confirmar lo que los ovetenses ya sabían: que cada cucharada de garbanzos con bacalao o cada bocado de arroz con leche lleva consigo un relato de resistencia, orgullo e identidad.

En Oviedo, cada octubre, la historia se cuenta entre fogones y se celebra en comunidad. Y como suele decirse en las mesas asturianas, aquí el verdadero desarme se produce al probar el menú: el comensal baja las armas y se rinde al sabor.