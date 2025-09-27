El mejor restaurante del Norteamérica es un coreano: lleva solo 7 años abierto y vuelve loco a Dabiz Muñoz

Nueva York acaba de coronar a su nuevo rey de la gastronomía. Atomix, el restaurante contemporáneo coreano que JP y Ellia Park abrieron en Manhattan hace apenas siete años ha sido nombrado Mejor Restaurante de Norteamérica 2025.

Se trata de la primera edición de la lista North America’s 50 Best Restaurants, que se ha 'emancipado' de la lista mundial y se ha presentado en Las Vegas el pasado 25 de septiembre. Un hito que además de reafirmar el poder creativo de esta dupla, reafirma la proyección global de la cocina coreana.

Ubicado en el distrito de NoMad, Atomix huye de la ostentación con una fachada discreta que conduce a un bar minimalista y, más allá, a un íntimo comedor subterráneo donde solo 12 comensales por servicio participan de la experiencia.

El equipo de Atomix recogiendo su galardón.

Allí, JP Park despliega un menú degustación de 12 tiempos, un viaje sensorial que conecta la tradición coreana con la modernidad vibrante de Nueva York.

Cada plato llega acompañado de tarjetas impresas que detallan ingredientes, componentes y referencias culturales. Más que un menú, se trata de un relato gastronómico: recuerdos personales, símbolos de la identidad coreana y la poética de la mesa narrada en cerámicas hechas a medida.

La alquimia de una pareja visionaria

El éxito de Atomix, que ha cautivado la escena internacional y ha sido escuela de otros chefs de referencia — Rubén Mosquero, al frente de nuevísimo EMi, se unió al equipo en 2021 durante un tiempo como jefe de cocina— no puede entenderse sin la complicidad entre JP y Ellia.

Él, obsesivo en técnica y sabor, y ella, arquitecta de la hospitalidad que convierte cada cena en un ritual. No en vano, Atomix ya había recibido el Art of Hospitality Award en The World’s 50 Best Restaurants 2022.

Uno de los pláticos más icónicos de Atomix.

“Creo que Ellia es el secreto de mi éxito. Todos lo saben”, admitió JP tras recibir el premio en Las Vegas. Para ella, la clave está en la confianza mutua: “Nuestro secreto es que trabajamos y vivimos juntos, 24 horas al día. La confianza y el respeto son nuestra fuerza”.

Un triunfo con resonancia global

El reconocimiento de Atomix tiene un eco que trasciende Manhattan. “Esto significa mucho, no solo para nosotros, sino para nuestro país”, subrayó Ellia, consciente de que su proyecto inspira a nuevas generaciones de chefs coreanos a proyectarse en el mundo.

Y no solo a coreanos. También ha suscitado interés a lo largo de todos estos años en otras grandes figuras de la gastronomía, como es el caso de Dabiz Muñoz, quien visitó el restaurante en un viaje que hizo a Nueva York, allá por 2022.

La visita de Dabiz Muñoz al restaurante Atomix.

La victoria de Atomix marca un cambio de paradigma en la escena gastronómica del continente, diversa y global. Al integrar herencia, creatividad y narrativa, JP y Ellia Park no solo han elevado la cocina coreana a nuevas alturas, sino que también han fijado un estándar para el futuro de la alta cocina en Norteamérica.

Tras el festejo, los Park mantienen la sencillez que los caracteriza. “Esta noche vamos a beber mucho. Mañana pensaremos en mañana”, dijo JP con una sonrisa.