Paga 120 euros por un desayuno en un hotel de cinco estrellas en la Costa del Sol y estalla: "Es una estafa"

En una era en la que los influencers gastronómicos están a la orden del día, hay algunos de ellos que han ganado una enorme popularidad probando los platos de los mejores restaurantes del país. Uno de ellos es Alfonso Ortega, más conocido en las redes como "Cocituber".

En esta ocasión, el creador de contenido visitó un hotel de cinco estrellas en Marbella, y fue a desayunar un menú degustación que no le parece demasiado barato. De hecho, empieza diciendo que cree que va a ser "el desayuno más caro de la historia de Cocituber".

Comienza la experiencia cuando llega al establecimiento, donde tenía reservado para las nueve y media de la mañana. Comenzó probando un zumo de naranja, del que esperaba que, "para el precio que cuesta, sea recién exprimido". Sin embargo, le pareció que estaba "un poquito agrio".

Aunque dice que una de las cosas que se había quitado es el descafeinado con leche, y le echa dos sacarinas. El café tampoco le gustó demasiado y ni siquiera se lo terminó, por lo que se dispuso a seguir probando los diferentes platos.

Al encontrar lo que se le ofrecía en el hotel se encontró con zumos prensados en frío, yogures naturales y fruta de temporada. Comenzó con los primeros, que no le acabaron de convencer, y luego probó los yogures.

En mitad de la prueba hace una reflexión y asegura que "la verdad es que meterte cuatro yogures y ocho zumos, más el de naranja, me parecen barbaridades para desayunar", al mismo tiempo que asegura que "me estoy llevando un chasco con el desayuno que lo flipas".

No es el menú que esperaba

Luego probó el melocotón, que le gustó y el resto de la fruta de temporada la dejó. Sin embargo, en ese momento habló con una de las empleadas, a la que le preguntó si era el mismo menú que estaba en la web, a lo que ella le afirmó que así era, aunque luego confesó que habían hecho cambios y que era el que tenían anteriormente.

Alfonso Ortega le indica que, a pesar de ello, lo siguen teniendo en la web, a lo que la trabajadora confiesa que sí deberían de quitarlo, a lo que él responde: "Pero yo llamé para reservar este menú".

♬ sonido original - Cocituber @cocituber Pues bastante disgustado, hotel de cinco estrellas con un menú degustadción bastante mediocre para el precio que es. Además llamando para reservar, que están avisados. Y la solución que me dan es que me lo hacen otro día. Es mucho dinero, tirado a la basura #PlanesEnTikTok

Ya hablando a cámara, Cocituber asegura que el menú que no pudo disfrutar "era de puta madre", ya que incluía maridaje de panes, selección de ostras, un gofre benedictino, una tortilla melosa, quesos de la tierra, brioche de serranito, etcétera.

Y, sin embargo, llegó y se encontró con "unos yogures, unos zumitos y ya está", lo que le generó un "disgusto" al ir por una cosa y encontrarse con una totalmente diferente, con un menú "bastante más bajo".

El creador de contenido asegura que, por lo que le va a costar, "es una estafa". Finalmente, Cocituber pagó un total de 120 euros por desayunar en El Fuerte Marbella, un hotel de 5 estrellas que no logró colmar sus expectativas.

El desayuno de El Fuerte Marbella

En El Fuerte Marbella ofrecen a todo aquel que así lo desee la posibilidad de disfrutar del desayuno junto al mar, asegurando en su página web que utilizan ingredientes frescos cuidadosamente seleccionados y recetas elaboradas con mimo.

Sus desayunos gourmet suponen una combinación de sabores locales e internacionales con los que tratan de sorprender a sus clientes, y en total ofrece tres tipos de desayuno diferentes.

Le Marché buffet

Es una propuesta perfecta para todos aquellos que quieren disfrutar de desayunos personalizados, ya que ofrecen la posibilidad de disfrutar de pop ups de alta calidad con jamón ibérico 5J cortado al momento, ostras y champán.

También incluye una selección de panadería y bollería artesanal, así como pastelería gourmet elaborada en el propio hotel. Además, con el show cooking se ofrecen tortillas, gofres, crepes y huevos preparados en el momento.

Por su parte, la zona fresh proporciona fruta fresca de temporada, zumos naturales y smoothies. A todo ello hay que sumar que los amantes de lo clásico pueden encontrar una variedad de cereales, yogures, frutos secos y mermeladas.

Le Marché Selected

Este es un área que el hotel ofrece y que está dedicada a determinados huéspedes, a quienes ofrece una experiencia de desayuno exclusiva. Se incluyen productos a la carta como quinoa hinchada con mascarpone y frutos rojos, el smoked pastrami muffin o el lobster roll.

También se pone a disposición de los comensales un yogur de flores con higos confitados en agave y bizcocho de té matcha, o gofre nórdico, huevos 7 yemas, mango bircher, caramel toast, ricotta, mimosa maracuyá y hojas frescas del huerto, entre otros.

The Art of Breakfast

Por último, ofrece esta experiencia gastronómica de desayuno disponible para clientes externos que está diseñada en tres pasos por su chef, un recorrido que lleva a poder disfrutar de zumos prensados en frío, yogures naturales y granolas artesanales, elaborados con ingredientes frescos.

También incluye frutas de temporada, panes de masa madre, embutidos artesanales y quesos de origen seleccionado con curaciones controladas. A todo ello se suma una mini pastelería creativa servida en una noria giratoria, con un carrusel de dulces artesanos.

Esta fue la propuesta por la que optó Alfonso Ortega, más conocido como Cocituber, que no le dejó satisfecho y que tiene un precio de 120 euros por persona.