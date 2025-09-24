Otro cóctel a punto de nacer en Boadas.

Actualidad gastronómica

Boadas vuelve entre los 100 mejores bares del mundo: la lista del World's Best Bars del 51 al 100

En España se han clasificado una cocetelería de Madrid y tres de Barcelona. El próximo 8 de octubre se dará a conocer la lista definitiva en Hong Kong.

A solo dos semanas de que se revele la esperada lista de The World’s 50 Best Bars 2025, patrocinada por Perrier, el ranking extendido del 51 al 100 ha puesto sobre la mesa un nuevo mapa global de la coctelería.

Y España vuelve a figurar entre los protagonistas: cuatro bares —uno en Madrid y tres en Barcelona— han sido reconocidos en esta prestigiosa clasificación que reúne lo mejor de la mixología internacional.s

En el puesto 51, a las puertas de la gloria, se sitúa Angelita (Madrid), un bar que desde hace años encarna el equilibrio perfecto entre vanguardia líquida y raíces vinícolas.

Sus hermanos propietarios, David y Mario Villalón, han convertido este espacio en un referente gracias a su coctelería de autor y a una de las cartas de vinos más sólidas de Europa.

Barcelona, capital coctelera con tres nombres propios

La Ciudad Condal confirma su condición de meca del cóctel en el Mediterráneo con tres apariciones. Dr. Stravinsky (No.83), conocido por su experimentación botánica y destilados propios, que regresa al listado con fuerza.

Boadas (No.85), el bar más clásico de la ciudad, abierto en 1933, que sigue demostrando que la tradición también tiene cabida en la excelencia contemporánea.

Boadas, Barcelona.

La gran sorpresa la pone Foco (No.89), un nuevo ingreso que consolida la efervescencia de la escena barcelonesa. Su propuesta, basada en la precisión técnica y una atmósfera de proximidad, lo ha catapultado directamente al radar internacional.

De los 15 bares europeos reconocidos en este tramo del ranking, España e Italia destacan con cuatro entradas cada uno, reflejando la solidez de sus respectivas escenas cocteleras.

La pluralidad de estilos —desde el clasicismo de Boadas hasta la creatividad emergente de Foco— coloca a España en un lugar privilegiado dentro de la conversación global sobre hospitalidad y mixología.

Una lista que amplía horizontes

El ranking del 51 al 100, elaborado a partir de los votos de más de 800 expertos —entre bartenders, educadores, críticos y periodistas especializados—, es un termómetro del dinamismo de la industria.

Este año incluye 16 nuevas entradas y estrena destinos como Medellín, Taichung o Nueva Delhi, mostrando cómo la cultura del cóctel se expande hacia nuevos mercados.

La expectación ahora se concentra en Hong Kong, donde el próximo 8 de octubre se dará a conocer la lista definitiva de The World’s 50 Best Bars 2025. España ya ha demostrado músculo en la antesala, y la gran incógnita es si alguno de sus bares logrará consolidarse entre los 50 primeros.

En cualquier caso, con Angelita rozando el top y Barcelona mostrando su diversidad líquida, el panorama es claro: la coctelería española vive un momento de esplendor que combina tradición, creatividad y hospitalidad de clase mundial.

La clasificación del 51-100
51 Angelita Madrid
52 Licorería Limantour Mexico City
53 Bar Cham Seoul
54 Bar Mauro Mexico City
55 Bar Pompette Toronto
56 Argo Hong Kong
57 Wax On Berlin
58 Freni e Frizioni Rome
59 Schmuck New York
60 LPM Dubai Dubai
61 Exímia São Paulo
62 Barro Negro Athens
63 L'Antiquario Naples
64 True Laurel San Francisco
65 The SG Club Tokyo
66 Bird Copenhagen
67 Smoke & Bitters Hiriketiya
68 La Sala de Laura Bogotá
69 Hero Bar Nairobi
70 Gokan Hong Kong
71 El Gallo Altanero Guadalajara
72 Attaboy New York
73 A Bar with Shapes For a Name London
74 Vender Taichung
75 Martiny's New York
76 Tjoget Stockholm
77 Arca Tulum
78 Baltra Bar Mexico City
79 Kwãnt Mayfair London
80 Three Sheets Soho London
81 Mamba Negra Medellín
82 Café La Trova Miami
83 Dr. Stravinsky Barcelona
84 Native Singapore
85 Boadas Barcelona
86 The Savory Project Hong Kong
87 Victor Audio Bar Buenos Aires
88 Dry Wave Cocktail Studio Bangkok
89 Foco Barcelona
90 Florería Atlántico Buenos Aires
91 Byrdi Melbourne
92 Opium Bangkok
93 Mírate Los Angeles
94 Bar Trench Tokyo
95 Employees Only New York
96 Lair New Delhi
97 Kumiko Chicago
98 Jerry Thomas Speakeasy Rome
99 Gucci Giardino Florence
100 Bar Carmen Medellín