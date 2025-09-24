Boadas vuelve entre los 100 mejores bares del mundo: la lista del World's Best Bars del 51 al 100
En España se han clasificado una cocetelería de Madrid y tres de Barcelona. El próximo 8 de octubre se dará a conocer la lista definitiva en Hong Kong.
Más información: El mejor bar del mundo, según The World's 50 Best Bars, está en México
A solo dos semanas de que se revele la esperada lista de The World’s 50 Best Bars 2025, patrocinada por Perrier, el ranking extendido del 51 al 100 ha puesto sobre la mesa un nuevo mapa global de la coctelería.
Y España vuelve a figurar entre los protagonistas: cuatro bares —uno en Madrid y tres en Barcelona— han sido reconocidos en esta prestigiosa clasificación que reúne lo mejor de la mixología internacional.s
En el puesto 51, a las puertas de la gloria, se sitúa Angelita (Madrid), un bar que desde hace años encarna el equilibrio perfecto entre vanguardia líquida y raíces vinícolas.
Sus hermanos propietarios, David y Mario Villalón, han convertido este espacio en un referente gracias a su coctelería de autor y a una de las cartas de vinos más sólidas de Europa.
Barcelona, capital coctelera con tres nombres propios
La Ciudad Condal confirma su condición de meca del cóctel en el Mediterráneo con tres apariciones. Dr. Stravinsky (No.83), conocido por su experimentación botánica y destilados propios, que regresa al listado con fuerza.
Boadas (No.85), el bar más clásico de la ciudad, abierto en 1933, que sigue demostrando que la tradición también tiene cabida en la excelencia contemporánea.
La gran sorpresa la pone Foco (No.89), un nuevo ingreso que consolida la efervescencia de la escena barcelonesa. Su propuesta, basada en la precisión técnica y una atmósfera de proximidad, lo ha catapultado directamente al radar internacional.
De los 15 bares europeos reconocidos en este tramo del ranking, España e Italia destacan con cuatro entradas cada uno, reflejando la solidez de sus respectivas escenas cocteleras.
La pluralidad de estilos —desde el clasicismo de Boadas hasta la creatividad emergente de Foco— coloca a España en un lugar privilegiado dentro de la conversación global sobre hospitalidad y mixología.
Una lista que amplía horizontes
El ranking del 51 al 100, elaborado a partir de los votos de más de 800 expertos —entre bartenders, educadores, críticos y periodistas especializados—, es un termómetro del dinamismo de la industria.
Este año incluye 16 nuevas entradas y estrena destinos como Medellín, Taichung o Nueva Delhi, mostrando cómo la cultura del cóctel se expande hacia nuevos mercados.
La expectación ahora se concentra en Hong Kong, donde el próximo 8 de octubre se dará a conocer la lista definitiva de The World’s 50 Best Bars 2025. España ya ha demostrado músculo en la antesala, y la gran incógnita es si alguno de sus bares logrará consolidarse entre los 50 primeros.
En cualquier caso, con Angelita rozando el top y Barcelona mostrando su diversidad líquida, el panorama es claro: la coctelería española vive un momento de esplendor que combina tradición, creatividad y hospitalidad de clase mundial.
La clasificación del 51-100
|51
|Angelita
|Madrid
|52
|Licorería Limantour
|Mexico City
|53
|Bar Cham
|Seoul
|54
|Bar Mauro
|Mexico City
|55
|Bar Pompette
|Toronto
|56
|Argo
|Hong Kong
|57
|Wax On
|Berlin
|58
|Freni e Frizioni
|Rome
|59
|Schmuck
|New York
|60
|LPM Dubai
|Dubai
|61
|Exímia
|São Paulo
|62
|Barro Negro
|Athens
|63
|L'Antiquario
|Naples
|64
|True Laurel
|San Francisco
|65
|The SG Club
|Tokyo
|66
|Bird
|Copenhagen
|67
|Smoke & Bitters
|Hiriketiya
|68
|La Sala de Laura
|Bogotá
|69
|Hero Bar
|Nairobi
|70
|Gokan
|Hong Kong
|71
|El Gallo Altanero
|Guadalajara
|72
|Attaboy
|New York
|73
|A Bar with Shapes For a Name
|London
|74
|Vender
|Taichung
|75
|Martiny's
|New York
|76
|Tjoget
|Stockholm
|77
|Arca
|Tulum
|78
|Baltra Bar
|Mexico City
|79
|Kwãnt
|Mayfair London
|80
|Three Sheets
|Soho London
|81
|Mamba Negra
|Medellín
|82
|Café La Trova
|Miami
|83
|Dr. Stravinsky
|Barcelona
|84
|Native
|Singapore
|85
|Boadas
|Barcelona
|86
|The Savory Project
|Hong Kong
|87
|Victor Audio Bar
|Buenos Aires
|88
|Dry Wave Cocktail Studio
|Bangkok
|89
|Foco
|Barcelona
|90
|Florería Atlántico
|Buenos Aires
|91
|Byrdi
|Melbourne
|92
|Opium
|Bangkok
|93
|Mírate
|Los Angeles
|94
|Bar Trench
|Tokyo
|95
|Employees Only
|New York
|96
|Lair
|New Delhi
|97
|Kumiko
|Chicago
|98
|Jerry Thomas Speakeasy
|Rome
|99
|Gucci Giardino
|Florence
|100
|Bar Carmen
|Medellín