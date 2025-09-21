Cinco novedades literarias para empezar el otoño con buen sabor de boca: de la cocina japonesa a la fermentación

El otoño llega cargado de páginas apetitosas. Más allá de la literatura de ficción, las novedades editoriales de esta temporada invitan a viajar con los sentidos, a descubrir culturas a través de sus sabores y a redescubrir técnicas culinarias con mirada contemporánea.

Desde la barra mítica de Alicante hasta los mercados callejeros del mundo, pasando por los viñedos más venerados o los secretos de la fermentación casera, estos cinco títulos se convierten en imprescindibles para quienes encuentran en la cocina y la mesa un espacio de cultura y placer.

1. Joselito Nou Manolín

Joselito x Nou Manolín, de Federico Oldenburg.

La unión entre Joselito, referente indiscutible del jamón ibérico, y Nou Manolín, templo alicantino del producto fresco desde 1972, se convierte en un libro homenaje editado por La Fábrica.

Bajo la pluma del periodista gastronómico Federico Oldenburg y el objetivo del fotógrafo Luis de las Alas, esta obra explora cómo el jamón ibérico puede brillar tanto en los fogones de alta cocina como en la barra más concurrida.

El recetario, firmado por Ismael Martínez y el equipo de Nou Manolín, combina los sabores de la dehesa con el Mediterráneo en propuestas icónicas. Más que un libro de cocina, es una crónica de amistad y valores compartidos entre dos casas que han marcado el pulso gastronómico de España.

2. Itadakimasu, de Hideki Matsuhisa

Itadalkimasu, Hideki Matsuhisa (Planeta Gastro)

El chef japonés con estrella Michelin y alma mediterránea, Hideki Matsuhisa, ofrece una invitación sincera a cocinar Japón desde casa. Con más de 50 recetas, este manual desvela cómo preparar ramen, gyozas, donburis, okonomiyakis, sushi, dulces tradicionales y bebidas niponas.

“Itadakimasu”, expresión que en Japón se pronuncia antes de cada comida como muestra de gratitud, se convierte aquí en un hilo conductor de respeto y alegría.

Con explicaciones claras sobre ingredientes básicos, utensilios y técnicas, el libro es tanto para principiantes curiosos como para aficionados que desean afinar su práctica.

3. Cultura Street Food, de Marcelle Ratafia

Cultura Street Food, de Marcelle Ratafia.

Hamburguesas con historia, platos callejeros que cruzaron continentes, recetas que unen emperadores, reinas y vendedores ambulantes. En este recorrido por 100 recetas emblemáticas de la comida callejera, Marcelle Ratafia traza un mapa global que va de Vietnam a México, de Londres a Yakarta.

Más allá de los fogones, este título de la editorial Cinco Tintas, combina anécdotas, datos históricos y análisis culturales, demostrando cómo el street food es un lenguaje universal que narra tanto como alimenta.

Con sus 320 páginas, es un festín visual y narrativo para quienes disfrutan tanto de comer como de entender la historia detrás de cada bocado.

4. ¿Quién teme a Romanée-Conti?, de Dan Keeling

¿Quién teme a Romanée-Conti?, de Dan Keeling.

El vino, con su halo de misterio y reverencia, se desnuda en este compendio de ensayos que alternan claves prácticas y relatos apasionados.

Desde la búsqueda de un buen vino a precio justo hasta la crónica de una cata del mítico Romanée-Conti, Keeling guía al lector por Borgoña, Barolo, Champagne, Chianti, Córcega y hasta Tenerife.

No es un manual técnico al uso, sino un viaje literario y sensorial que busca responder a una pregunta esencial: ¿qué hace que algunos vinos trasciendan mientras otros caen en el olvido? Un libro para iniciados y curiosos que invita a descorchar sin miedo.

5. Fermentación casera, de Beatriz Martínez

La fermentación, práctica ancestral y hoy tendencia contemporánea, encuentra en este libro una guía clara y accesible. Con recetas de kimchi, kombucha, kéfir, panes, lácteos y alternativas veganas, este título muestra cómo transformar la despensa con utensilios domésticos y un poco de paciencia.

Más allá de la técnica, Beatriz Martínez reivindica la fermentación como una forma de enriquecer la cocina cotidiana y de reconectar con los microorganismos que cuidan la salud y multiplican el sabor. Un viaje microcósmico que promete revolucionar la forma de entender la cocina de cada día.