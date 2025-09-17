Audrey Doré, la francesa amante de la filología hispánica que se ha convertido en Mejor Sumiller de España

Audrey Doré (Bretaña, 1980) ha obtenido el Premio Nacional de Gastronomía a la Mejor Sumiller 2025, según consta en el acta del jurado reunido este martes.

El comité, presidido por la también Premio Nacional de Gastronomía Gemma Vela, contó con la participación de los galardonados Raúl Miguel Revilla, Andrés Conde Laya y Custodio Zamarra.

También han estado presentes los académicos Paz Ivisón, Xandra Falcó y Juan Manuel Bellver; además de Luis Suárez de Lezo y Miguel Loya, presidente y secretario general de la Real Academia de Gastronomía.

Durante ocho años, Audrey Doré ha desplegado su talento en el prestigioso Celler de Can Roca, considerado uno de los restaurantes más exigentes en cuanto a excelencia a nivel mundial.

En el verano de 2024 aceptó un nuevo desafío al trasladarse a Vii, el bar de vinos y platillos que los hermanos Roca inauguraron en el centro de Girona. Allí sigue desarrollando una destacada labor como sumiller.

Ya en 2017 Doré se convirtió en la primera mujer en ser reconocida como Mejor Sumiller de Cataluña, distinción que volvió a obtener en 2019.

Este martes ha recibido el Premio Nacional de Gastronomía a la Mejor Sumiller por "su profesionalidad, su trayectoria y su profundo dominio del universo vinícola", según subrayó Gemma Vela.

Con esta distinción, el jurado quiere reconocer tanto su carrera en un restaurante de referencia internacional como el trabajo que actualmente realiza en un bar de vinos.

"Ha demostrado, demuestra y seguirá demostrando una enorme pasión, explorando todo tipo de referencias, desde grandes bodegas hasta pequeños productores, con los que conecta al consumidor".

El jurado también puso en valor su sensibilidad especial y la capacidad de transmitir historias alrededor del vino.

Tras conocerse el fallo, Audrey compartió unas palabras con la RAG: "Cuando dejas un tres estrellas para dirigir un bar de vinos no esperas un reconocimiento así; por eso agradezco aún más que se valore el servicio cercano, el de un bar en el que los clientes se sienten en casa".

La gala de entrega de los Premios Nacionales de Gastronomía 2025 tendrá lugar el 20 de octubre en Granada. Será la primera vez que la ceremonia se celebre fuera de Madrid, con el objetivo de poner en relieve la riqueza de las identidades locales.

El encuentro cuenta con el respaldo institucional de la Junta de Andalucía, la Diputación de Granada a través de su sello ‘Sabor Granada’, el Ayuntamiento de la ciudad y la colaboración del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Considerados los galardones más prestigiosos del sector, los Premios Nacionales de Gastronomía llevan más de 50 años reconociendo la excelencia, la innovación y el compromiso de los profesionales que contribuyen al prestigio de la cocina española.