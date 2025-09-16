Este es el jamón español que ha sido premiado en Nueva York y puedes comprar en tu supermercado por 26 euros

Los sabores españoles conquistan La Gran Manzana. Los primeros Premios a la Excelencia Gastronómica de la Cámara creados por la Cámara de Comercio España-EE.UU han obsequiado a uno de nuestros productos nacionales más queridos: el jamón Joselito.

Los galardones se entregaron durante una cena en un exclusivo club de Nueva York. Allí, José Gómez, 5ª generación de la familia que creó la marca (que se presenta como "los mejores jamones del mundo") llevó desde España un jamón vintage que llevaba madurando desde el año 2008.

El jamón ibérico de bellota está introduciéndose poco a poco en Estados Unidos, sobre todo en su versión ya cortada en láminas y al vacío y en supermercados de gama alta.

Gómez destacó en el evento que sus jamones proceden de cerdos alimentados con meras bellotas "sin el menor aditivo".

El reconocimiento a Joselito ayudará a esta marca centenaria a penetrar en el mercado de Estados Unidos, valiéndose de una experiencia que les ha permitido estar presentes también en 56 países de Europa, Asia y Latinoamérica

Un jamón centenario

Joselito tiene más de 150 años de historia y mantiene procesos artesanales desde finales del siglo XIX.

Sus cerdos ibéricos disfrutan de libertad en la dehesa, con una alimentación natural basada principalmente en bellotas durante la montanera.

La empresa se sitúa en Guijuelo (Salamanca), zona reconocida por sus condiciones óptimas para curar jamones gracias a su clima extremo: inviernos duros y veranos secos.

El jamón Joselito Gran Reserva destaca por su aspecto marmóreo, el veteado de grasa y su textura jugosa y fina.

Cortando jamón. iStock

Su grasa aromática es tan fluida que se funde en la boca, inundando el paladar con un sabor intenso, lleno de matices y muy prolongado. La carne varía del rojo intenso al rosa pálido, con numerosas infiltraciones de grasa veteada brillante.

El sabor es suave y delicado, ligeramente dulce al principio, y la untuosidad de la grasa sorprende mientras se funde de manera sublime en el paladar.

Joselito ha sido descrito por el New York Times como el "Dom Pérignon de los jamones" y cuenta con la admiración de chefs de renombre como Ferrán Adrià y Juan Mari Arzak.

A nivel internacional, el Jamón Joselito es uno de los principales embajadores de la alta gastronomía española.

Puedes comprarlo a través de su web oficial por un precio de 25,50 euros el blíster de Jamón Joselito Gran Reserva Loncheado de 70 gramos o en supermercados como El Corte Inglés o Carrefour desde 26 euros.