Reabre uno de los bares más históricos de Barcelona: con tapas de toda la vida que aún puedes pagar con pesetas

La persiana de Mundial Bar vuelve a izarse bien alto este jueves. El emblemático local de Barcelona resucita tras su cierre en 2021 por la pandemia gracias al Grupo Confitería, famoso por haber rescatado también otros negocios históricos de la ciudad.

Mundial Bar (Plaza de Sant Agustí Vell, 1), en el barrio de El Born, abrió sus puertas por primera vez en 1925 regentado por Miquel Tort Robiralta. La familia Tort estuvo a cargo del establecimiento hasta el cese de su actividad en la época covid.

Entre 1929 y 1967, era típico ver allí tertulias sobre combates y jóvenes promesas del boxeo. Poco a poco, el espacio se convirtió en un sitio de encuentro habitual para los aficionados a este deporte y personalidades de la cultura como Gabriel García Márquez.

De hecho, tras la reforma llevada a cabo por Grupo Confitería, han incluido una placa con una frase que dijo el escritor colombiano a Miquel: "Tort, si yo hubiera conocido antes este bar, habría escrito Mil años de soledad".

Tapas de toda la vida

La proximidad al mar de Mundial Bar hizo que comenzasen a servir pescado y marisco, hasta el punto de convertirse, a lo largo de las décadas, en "la gran marisquería del barrio a precios populares", como ellos mismos aseguran.

La nueva carta del bar mantiene una oferta similar (aunque sin las bandejas de mariscadas), con tapas de toda la vida como los calamares fritos a la andaluza, la tortillita de camarones, las sardinas en escabeche, la sepia a la plancha o la ensaladilla rusa. Y guisos como los callos de mar y el suquet.

A modo de postre tienen mousse de chocolate, flan, corte de helado, cubanito y milhojas de Forn Vilamala, un horno casi centenario (abrió en 1927) que algunos aseguran que elabora las mejores palmeras de toda la Ciudad Condal.

Platos en la cocina de Mundial Bar. Mundial Bar

La nueva decoración también ha querido mantener la esencia de Mundial Bar: han conservado elementos originales como la barra de mármol, los estantes con botellas, mesas y sillas de hierro, así como elementos decorativos como cuadros, espejos, fotografías antiguas y un gran mural de boxeadores.

Vuelta a la peseta

Durante esta primera semana de apertura, Mundial Bar va a permitir a sus clientes pagar la cuenta con pesetas. Es decir, el precio será el equivalente a lo que costaba en pesetas antes del cambio al euro.

Así pues, se podrá comer por unos 15 euros con reserva previa; mientras que el ticket medio habitual rondará los 30 euros por persona sin incluir bebidas. "Come como antes, y paga como antes", anuncian.