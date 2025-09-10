El pueblo de Galicia que arrasa con la tortilla de patatas más grande del mundo: 10 toneladas para 12.000 raciones

Melide (A Coruña) se cuelga la medalla con la tortilla de patatas más grande del mundo El Huevo de la Abuela

El municipio de Melide (A Coruña) ha vuelto a escribir su nombre en el mapa gastronómico mundial. Se trata de una nueva hazaña culinaria colosal, acoger la elaboración de la tortilla de patatas más grande del mundo.

Por segundo año consecutivo, este pueblo de apenas 7.500 habitantes ha logrado batir su propio récord y convertirse, una vez más, en noticia internacional.

Lo ha hecho en el marco de la Feria del Huevo Campero, un evento que, en solo dos ediciones, ya se ha consolidado como cita obligada para los amantes de la cocina popular.

Las cifras de la tortilla hablan por sí solas. Para su elaboración han hecho falta 17.000 huevos, 2.000 kilos de patatas, 300 litros de aceite y 30 kilos de sal que han dado como resultado 10 toneladas de tortilla de patatas, cocinadas en una sartén de seis metros de diámetro.

Para manipular semejante pieza, fue necesaria una grúa de 75.000 kilos que protagonizó el momento más esperado: el volteo de la tortilla. La tensión en la plaza era palpable, pero el giro se completó con éxito y, como no ocurrió en otros intentos anteriores que se viralizaron, apenas unas gotas escaparon de la sartén, lo que desató la ovación de los asistentes.

Con cebolla y sin cebolla: reconciliación en Melide

Si hay un debate que divide a España es el de la tortilla con cebolla o sin cebolla. Los mellidenses decidieron no tomar partido y cocinaron su récord en dos mitades: una con cebolla y otra sin ella. Un gesto conciliador que demuestra que, más allá de las preferencias, la tortilla de patatas es un patrimonio compartido que une a todos.

Momento del volteo de la tortilla en Melide. El Huevo de la Abuela

La gesta culinaria no se quedó en lo anecdótico. Con la tortilla se prepararon 12.000 raciones que se vendieron a tres euros cada una. La recaudación tuvo un destino solidario: comedores sociales y entidades benéficas.

Gastronomía y compromiso social se dieron la mano en una feria que confirma que Melide no solo cocina a lo grande, sino también con corazón.

Lo que empezó como un desafío gastronómico promovido por la empresa familiar El Huevo de la Abuela se ha convertido en una seña de identidad para Melide. La tortilla gigante no solo atrae visitantes, sino que proyecta la imagen de Galicia como región creativa y orgullosa de su cocina tradicional.

En un mundo donde la gastronomía busca constantemente innovar, Melide ha demostrado que los platos más sencillos, llevados al extremo, pueden convertirse en espectáculo y en motivo de orgullo colectivo. Y que, al menos por ahora, el título de capital mundial de la tortilla pertenece, con toda justicia, a este rincón gallego.