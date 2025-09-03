Así es la lata de anchoas más grande del mundo: dónde se ha hecho y cuántas caben

Laredo, villa marinera por excelencia, ha vuelto a demostrar que la pasión por la anchoa va mucho más allá de un producto en conserva: es identidad, patrimonio y motor cultural.

Buena fe de ello ha dado este pasado viernes al acoger la celebración de la elaboración de la lata de conservas más grande del mundo. Una lata de las de siempre pero en tamaño XXL donde se colocaron nada menos que 3.232 anchoas del Cantábrico.

Elaboradas bajo los métodos artesanales que han dado fama a la región, la gesta corrió a cargo de Conservas CODESA, empresa familiar de tercera generación con sede en Laredo, que se encuentra a la cabeza entre las más populares.

Una pandereta de anchoas XXL

Bajo la batuta del maestro conservero Julián Fernández, un equipo de 19 personas —doce fileteras expertas y siete ayudantes— realizó en directo ante el público el delicado proceso de sobado y fileteado, un trabajo minucioso que durante más de dos horas mostró la esencia de un oficio transmitido de generación en generación.

La lata, que imitaba el diseño de las exclusivas “panderetas” de la Serie Limitada de CODESA, contenía anchoas procedentes de la costera de primavera del pasado año, con el punto exacto de maduración que garantiza un sabor intenso y equilibrado.

Una pandereta de anchoas hasta la bandera, bate el record del mundo.

Aunque no hubo jueces de los Récord Guinness —dado el elevado coste que supondría traerlos—, la hazaña quedó certificada por un notario y los organizadores aseguraron, tras investigar intentos similares en otras partes del mundo, que nunca antes se había elaborado una conserva de estas dimensiones.

Gastronomía solidaria

El fin de la celebración fue también benéfico. De la lata gigante se sirvieron unas 500 raciones de seis anchoas, al precio popular de dos euros. La recaudación, que ascendió a unos 1.100 euros, además de 300 euros adicionales aportados por la propia empresa fue destinada íntegramente a la Asociación Española contra el Cáncer (AECC).

Conservas CODESA, responsable de esta proeza, es uno de los grandes referentes de la tradición conservera cántabra. Su filosofía combina tecnología de vanguardia y artesanía para ofrecer un producto que ha conquistado reconocimientos internacionales, como las prestigiosas tres estrellas del International Taste & Quality Institute (iTQi) en 2014, 2016 y 2017.

Gran expectación ante la elaboración de la lata de anchoas más grande del mundo.

Todas sus elaboraciones lucen el sello “Anchoas de Cantabria”, certificación que avala que el pescado procede de capturas en el Cantábrico, realizadas en primavera mediante la técnica del cerco, y que todo el proceso productivo se lleva a cabo en la región. Un distintivo que no solo garantiza calidad y sabor, sino también empleo y arraigo en la tierra.

Con esta lata histórica, Laredo ha querido reivindicar su condición de capital conservera y rendir homenaje a un producto que ha llevado el nombre de Cantabria a las mesas más exigentes del mundo.

Un destino gastronómico que comparte cultura marinera y arraigo con otras populares villas como es su vecina Santoña.