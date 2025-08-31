El chef Dabiz Muñoz (45 años), que perdió 35 kilos, rotundo: "Hacer esto a diario me ayudó más que cualquier dieta"

El conocido chef madrileño Dabiz Muñoz sigue cuidando su alimentación a sus 45 años, pero como les sucede a muchas personas, cumplir con la dieta no siempre le resulta sencillo, tal y como explicó en una entrevista a Men’s Health.

El creador de DiverXO es consciente de que seguir una dieta no es tarea fácil, llegando a confesar en su momento que él mismo estaba "reñido con la dieta y me cuido 5 o 6 días a la semana", a pesar de que es consciente de la importancia de comer saludable siempre que sea posible.

Siendo cocinero le puede resultar más complicado mantener una alimentación del todo saludable, principalmente porque le gusta probar todo lo que llega al comedor del restaurante, aunque confesaba que "intento no pasar la línea a fuerza de voluntad".

"El autocontrol hace que no me ponga todos los días como un gocho", confesaba un Dabiz Muñoz que confesó que "hubo una época en la que pesaba 35 kilos más que ahora porque me lo comía todo".

Sin embargo, hoy en día se controla más y, además, practica ranking con regularidad, lo que considera imprescindible para mantener la línea y un buen estado de salud. Considera que "hacer deporte me ha cambiado la vida y me hace mejor persona, sinceramente".

Dabiz Muñoz recalca que salir a correr pudo cambiar sus planteamientos "exagerados", además de que le ha permitido equilibrar mejor las cosas y ser más empático con aquellos que le rodean, al contrario de lo que sucedía con anterioridad.

De esta manera, con el running regresó a la práctica deportiva, algo que siempre le ha gustado, pues había hecho "muchísimo deporte, hasta que abrí DiverXo", habiendo jugado 6 años al fútbol en el Atlético de Madrid y siendo subcampeón de judo a los 16 años.

El deporte, clave en su vida

La cocina de alta gastronomía es un lugar repleto de ingenio en el que los grandes chefs están inspirados por las ideas y las técnicas para crear estrategias y elaboraciones con las que conquistar el paladar de sus clientes.

No es tarea sencilla poder innovar y encontrar los mejores sabores y experiencias culinarias, y un claro ejemplo lo encontramos en DiverXO, donde Dabiz Muñoz ha logrado crear un lugar que satisface incluso a los paladares más exigentes.

En este sentido, el marido de Cristina Pedroche considera que el deporte es fundamental en su vida, y no solo porque le ayude a sentirse mejor consigo mismo y a mantener un buen estado de forma, sino también porque practicar running le ayuda a encontrar ideas y desarrollar su creatividad.

Gracias al deporte, puede disfrutar de un mayor "sosiego mental", lo que confiesa que le ayuda a la hora de ser "mejor profesional y más feliz. De hecho, confiesa que "mis mejores ideas surgen inmediatamente después de haber corrido un buen rato".

Asegura que, mientras practica running, consigue desarrollarse aún más a nivel intelectual y empresarial: "Ahí me vienen las grandes ideas y sería capaz de abrir 100 restaurantes".

El deporte y su impacto a nivel mental

El deporte es una de las actividades humanas más completas porque no solo impacta favorablemente en el cuerpo, sino también en la mente y la propia capacidad de generar ideas nuevas.

Practicarlo de una forma regular estimula procesos que ayudan a proteger la salud mental, a regular las emociones y, al mismo tiempo, contribuyendo a fomentar la creatividad. Estos beneficios se deben a una combinación de factores fisiológicos, psicológicos y sociales que tienen lugar tanto durante como después del ejercicio.

Atendiendo al punto de vista fisiológico, el deporte provoca la liberación de endorfinas, serotonina y dopamina, unos neurotransmisores que están directamente relacionados con el bienestar.

Estos compuestos reducen la ansiedad y la tensión, además de mejorar el estado de ánimo y hacen que se sienta una mayor sensación de satisfacción. Al conseguir reducir el estrés, se consigue una mente más despejada y receptiva a nuevas conexiones mentales, lo que favorece la creatividad.

De esta manera, como le sucede a Dabiz Muñoz, es más probable que puedan surgir ideas originales en esos momentos en los que el cerebro no está saturado de preocupaciones ni otros asuntos que rondan constantemente su cabeza.

Por otro lado, hay que destacar que el deporte contribuye a fortalecer la disciplina y la resiliencia mental, pues enfrentar un reto a nivel físico, como superar la resistencia en una carrera o coordinarse en un deporte de equipo, ayuda a manejar la frustración y a ser perseverante.

También ayuda a la hora de tratar de buscar soluciones diferentes frente a una dificultad, unas habilidades que, al ser trasladadas al ámbito laboral o personal, consiguen reforzar y estimular la capacidad creativa, permitiendo encontrar soluciones innovadoras a problemas del día a día.

Practicar ejercicio físico de forma regular está relacionado con una mayor capacidad de memoria, aprendizaje y concentración, y un cerebro que se encuentra en óptimas condiciones cognitivas, tiene mayor capacidad para relacionar conceptos y potenciar la imaginación.

Es por ello por lo que, tras una sesión de deporte, muchas personas encuentran soluciones a problemas que con anterioridad parecían difíciles de resolver. Finalmente, cabe destacar que los deportes colectivos aportan otros beneficios adicionales a través de la interacción social.

En este sentido, también florece la creatividad al estar en contacto con otras personas, con las que experimentar distintas formas de comunicación, estrategias y puntos de vista, todo ello contribuyendo a disfrutar de una mejor salud mental.