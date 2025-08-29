Paga 200 euros en un restaurante con Estrella Michelin y sentencia: "No repetiría ni uno de los platos"

Pablo Cabezali, más conocido por su proyecto "Cenando con Pablo" sigue compartiendo sus experiencias en todo tipo de restaurantes del país, entre los que se encuentran muchos locales con estrella Michelin, pero no todos le han supuesto una grata experiencia.

El influencer gastronómico ha decidido visitar el restaurante Dstage, del conocido chef Diego Guerrero, un restaurante con dos estrellas Michelin que está recibiendo últimamente muchas malas opiniones de los usuarios que lo visitan.

Tras comprobar que las expectativas de muchos usuarios no se cumplían, Pablo ha optado por regresar al mismo restaurante que ya había visitado cinco años atrás. En aquel entonces la experiencia fue plenamente satisfactoria, pero ahora el resultado ha sido muy distinto.

En esta ocasión acudió acompañado de su amigo y nutricionista Alberto Oliveras, y eligió el menú degustación más largo de la casa. Este consta de 18 platos y tiene un precio de 200 euros por persona.

Sin embargo, la visita resultó decepcionante. Pablo confesó que su experiencia fue amarga y aseguró abiertamente que no había merecido la pena pagar esa cantidad por lo ofrecido en la mesa.

La principal queja de 'Cenando con Pablo'

Pablo Cabezali se ha mostrado descontento con la experiencia y los ingredientes, ya que aunque destaca que muchos de los platos tienen ingredientes sorprendentes, estos no le resultan agradables, como las gelatinas de tomate o la lengua de vaca.

Aunque valora su creatividad en la cocina, considera que algunos de los sabores les resultaron demasiado neutros. Además, tanto él como su amigo Alberto se mostraron descontentos con la cantidad de comida, que les pareció insuficiente.

Cenando con Pablo en un restaurante con Estrella Michelin en Madrid.

"Yo estoy igual que cuando he entrado", manifestaba Pablo Cabezali, mientras que Alberto Oliveras destacaba que incluso tenía "más hambre", lo que los lleva a entender por qué se trata del restaurante Estrella Michelin más criticado de Madrid.

Ambos echaron en falta el pan, que aseguran que les hubiese venido muy bien en platos como el milhoja de tomate con aceite de oliva virgen extra. Aunque destacan que tienen platos cuidados, realmente no consiguen saciar a los comensales.

"Llevamos siete platos, son 18, y estamos que vamos a salir después al chino a por patatas", se quejaban en el vídeo a modo de broma, dejando claro que el menú no acababa de convencerle. "No ha habido un plato que digas, este me lo comería dos veces", apuntaba Alberto.

De esta forma, en el cómputo de su experiencia, se encontraron con un restaurante en el que destacan el servicio recibido, pero en el que tienen muy claro que deberían aumentar las cantidades.

Dstage, un restaurante con dos estrellas Michelin

Dstage es el restaurante de alta cocina que el cocinero vitoriano Diego Guerrero tiene en la capital de España, el cual posee dos estrellas Michelin y que ofrece a sus visitantes diferentes propuestas en forma de menú para que cada uno pueda elegir su preferida.

Situado en la Calle Regueros, 8, pone a disposición de sus visitantes tres opciones de menú diferentes, con precios que van desde los 185 a los 220 euros, a los que se puede sumar un extra por maridaje. Sus propuestas son las siguientes:

Menú DTASTE: con un precio de 185 euros, es un menú disponible en comidas los viernes y sábados y en cenas de martes a sábado (ambos inclusive), con un maridaje opcional por 90 euros adicionales. Se compone de 16 elaboraciones que pueden cambiar según la disponibilidad del mercado.

con un precio de 185 euros, es un menú disponible en comidas los viernes y sábados y en cenas de martes a sábado (ambos inclusive), con un maridaje opcional por 90 euros adicionales. Se compone de 16 elaboraciones que pueden cambiar según la disponibilidad del mercado. Menú DSTAgE: este menú compuesto por 18 platos tiene un precio de 200 euros, estando disponible para comidas de miércoles a sábado (ambos inclusive) y en cenas de martes a sábado (ambos inclusive). Se ofrece maridaje opcional por 105 euros adicionales.

este menú compuesto por 18 platos tiene un precio de 200 euros, estando disponible para comidas de miércoles a sábado (ambos inclusive) y en cenas de martes a sábado (ambos inclusive). Se ofrece maridaje opcional por 105 euros adicionales. Menú DENJOY: este menú alcanza las 22 elaboraciones y tiene un coste de 220 euros, con posibilidad de maridaje por 120 euros. Está disponible en comidas de miércoles a sábado (ambos inclusive) y en cenas de martes a sábado (ambos inclusive).

Una vez conocidas sus opciones, lo que más llama la atención de este restaurante según la Guía Michelín es que se trata de un gran loft industrial ubicado en el barrio de Salesas, en donde queda reflejada la apuesta de Diego Guerrero por la libertad para crear y conseguir sorprender a los comensales.

En su interior se encuentra un interior de techos altos y carácter informal, con paredes en ladrillo visto, detalles retro, un patio interior, cocina abierta a la sala y un anexo dedicado a la creatividad, investigación y organización de eventos.

Diego Guerrero apuesta por defender el aprovechamiento y evolución culinaria, proponiendo a través de sus menús "un divertido gastronómico por el mundo", fusionando todo tipo de productos y recreando platos con los que trata de conquistar a los comensales.

Tras más de una década con el restaurante, Guerrero opta por cambiar los menús todos los años por completo, de manera que no hay ningún plato que permanezca de una temporada a otra, independientemente del éxito que estos puedan llegar a tener.

De hecho, esta puede ser una de las causas por las que la experiencia de "Cenando con Pablo" ha sido diferente tras haber visitado por segunda vez el establecimiento una vez transcurrido varios años.

A pesar de todo, Dstage se mantiene con un 4,5 sobre 5 estrellas en las reseñas de Google, mientras que, en otro portal de referencia, como es Tripadvisor, acumula un total de 4,6 puntos sobre 5, lo que muestra que, en su mayoría, los clientes están satisfechos.