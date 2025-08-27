Gabriela, de trabajar en una importante naviera en Filipinas a impulsar la cocina vegana en Costa Rica: "Esto sí es ético"

Gabriela Quesada Webb en su café Puralma Brunch & Cake de San José, en Costa Rica. Armando Quesada Webb

El vegetarianismo y el veganismo son un fenómeno mundial que se mantiene en auge. Cada vez más personas reducen el consumo de carne o destierran los productos de origen animal de su dieta.

Uno de los motivos principales es la preocupación por el bienestar animal y el antiespecismo. Más allá de un régimen alimentario, se trata de un estilo de vida, un sistema de valores, una filosofía.

Así lo cree también Gabriela Quesada Webb (35 años, San José, Costa Rica), propietaria del primer (y único) café de especialidad vegano de toda Costa Rica: "A los seres humanos se nos ha ido la mano con los animales y con la forma que los matamos para comérnoslos".

Gabriela lleva más de nueve años siendo vegana. Antes de ello ya fue vegetariana otros cuatro años. La decisión de evolucionar a vegana fue fruto de un viaje a Filipinas.

La costarricense estuvo viviendo en el país asiático por trabajo: "Yo trabajaba en logística en Maersk, una empresa naviera, y me mandaron allá para hacer un proyecto".

Contra todo pronóstico, esta experiencia le cambió la vida. Estaba a cargo de un equipo de 20 trabajadores y, poco a poco, comenzó a ser consicente de las enormes desigualdades injustas que existían entre esas personas y ella.

"Yo ganaba mucho dinero, ellos no. Yo caminaba tres pasos hasta la oficina, ellos tardaban tres horas en llegar", rememora. Filipinas era el centro de operaciones de su empresa porque allí la mano de obra era mucho más barata.

"Esto me abrió la mente y empecé a analizar el lugar en el que trabajaba. ¿Qué estaba exportando esta naviera? Se jactaban de concentrar todo el negocio de la madera del Amazonas...", cuenta.

Un día, estando en una preciosa playa del archipiélago, Gabriela presenció una escena que terminó de transformar su mente.

"Estaba en un sitio paradisíaco y, de repente, empecé a escuchar a unos niños gritar. Me di la vuelta y me di cuenta de que, en realidad, eran cerdos a los que iban a sacrificar. En ese momento decidí que nunca más volvería a comer animales", sentencia.

Renunció a todo. Dejó la empresa, donde llevaba ocho años trabajando, y se tomó "un año sabático" para ordenarse las ideas. "Para mi jefa fue una locura porque yo tenía un muy buen puesto", recuerda.

Finalmente, regresó a Costa Rica con ganas de probar algo totalmente distinto. En marzo de 2023, abrió las puertas de PURALMA Brunch & Cake, el primer café de especialidad vegano del país.

"Ahora me siento muy bien porque al fin estoy haciendo algo en lo que de verdad creo", afirma con una sonrisa.

Cocina artesana plant-based

En PURALMA hay tartas, hamburguesas, tacos, quesadillas, pupusas, burritos, gofres, chifrijo y bowls saludables, entre otras muchas opciones. Todo es vegetal y casi completamente artesanal, elaborado desde cero en su cocina. También tienen opciones sin gluten.

"No ha sido difícil hacerse un hueco y conseguir los productos, pues casi todo lo hacemos aquí. Costa Rica es un país abstante caro, pero la materia prima no es tan cara. Si comprase el producto final, sí, porque habría que importarlo", explica Gabriela.

En su carta no falta tampoco el gallopinto, uno de los platos más representativos de la gastronomía costarricense, hecho con tofu revuelto, arroz, aguacate, plátano frito y natilla casera.

El primer café vegano de especialidad

PURALMA Brunch & Cake es una cafetería especializada en brunch, pastelería artesanal, y café de especialidad ubicada en Barrio Escalante, San José, Costa Rica, reconocida por su enfoque 100% plant-based y opción gluten-friendly. Ofrece brunch todo el día, pasteles, y opciones de desayuno y almuerzo con ingredientes frescos y de origen vegetal.

El café de especialidad es uno de los pilares del local, preparado por baristas expertos y acompañado de una pastelería artesanal hecha en casa, donde reinan los postres plant-based y varias opciones sin gluten.

El espacio se encuentra en Barrio Escalante, a 150 metros al este del Fresh Market, y suele ser señalado como un sitio acogedor para compartir desayunos y almuerzos—abierto todos los días excepto los martes. PURALMA también ofrece servicio a domicilio por plataformas como Uber Eats en San José, Costa Rica.

Los usuarios destacan la calidad de los productos, su ambiente moderno y saludable, y la atención personalizada, haciendo de PURALMA una referencia local para brunch saludable y vegano.