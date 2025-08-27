Cierra un famoso restaurante de Cádiz un año después de ganar la primera estrella Michelin: "Me creía Superman"

TohQa, el reconocido restaurante con estrella Michelin ubicado en El Puerto de Santa María (Cádiz), cerrará definitivamente sus puertas el 13 de octubre de 2025 tras cinco años de trayectoria.

La principal causa del cierre es económica. A pesar de los múltiples reconocimientos recibidos, el establecimiento no ha logrado alcanzar la estabilidad financiera necesaria para mantener el proyecto.

El chef Eduardo Pérez ha sido muy transparente sobre las dificultades que atravesaban. "Ha sido un error no bajarme un poco más a la realidad y entender la demanda real", confesó en una entrevista a 7 Caníbales.

Los números revelan la magnitud del problema: en un espacio con capacidad para 50 plazas, el promedio real de ocupación se situaba en apenas 14 cubiertos por noche.

Esta brecha entre el prestigio obtenido y la respuesta del público ha hecho imposible mantener el nivel de exigencia de la propuesta gastronómica.

La historia de TohQa

TohQa fue inaugurado el 31 de julio de 2020 en pleno periodo pandémico. El restaurante estaba liderado por los hermanos Pérez: Eduardo como chef y Juan José como sumiller y jefe de sala. Posteriormente, Juan José se alejó del proyecto, dejando a Eduardo al mando.

El nombre TohQa hace referencia a la piedra tosca que se encuentra debajo de la albariza, el suelo donde se crían las viñas en el marco de Jerez. Pérez emplea la transcripción fonética del nombre tal como se pronuncia en Cádiz, aspirando la 's', que se convierte en 'h'.

El salón de comedor TohQa TohQa

La filosofía del restaurante se basaba en la "candela libre", una cocina andaluza centrada en la brasa, con una fuerte identidad local y el uso de productos de proximidad. Muchos de los ingredientes provenían de la huerta familiar en El Saucejo (Sevilla).

TohQa estaba ubicado en una antigua casa con patio interior en el centro de El Puerto de Santa María, un inmueble histórico que en otros tiempos fue convento y también local de ocio nocturno.

Los reconocimientos obtenidos

En la edición de 2024 de la Guía Michelin, TohQa recibió su primera estrella. Un reconocimiento que llegó tres años y medio después de su apertura.

Ese mismo año, la lista Opinionated About Dining (OAD) incluyó a TohQa entre los 150 mejores restaurantes de Europa, situando al proyecto gaditano en el mapa gastronómico internacional.

Propuesta gastronómica

TohQa se caracteriza por su cocina a la brasa con una fuerte identidad andaluza, utilizando productos locales como pescados de la Bahía de Cádiz, verduras de la huerta familiar y cortes selectos de carne.

La propuesta culinaria siempre ha sido impredecible y transgresora, alejándose de los tópicos gastronómicos tradicionales.

Eduardo Pérez se definía a sí mismo como "cocinero de candela", y su formación incluía pasos por la Escuela Luis Irizar en San Sebastián, así como experiencias en restaurantes como Aponiente con Ángel León, Cataria y A Fuego Negro.

La cuenta atrás

Desde el anuncio del cierre, el equipo de TohQa ha programado una serie de eventos especiales para despedirse de su público durante días que restan hasta el cierre.

El plan incluye: noches de patio con clásicos de la casa, reaparición de platos icónicos como guiños a los inicios del proyecto, "pinchadas" y sorpresas culinarias para celebrar cada servicio.

Sin planes a futuro

Eduardo Pérez ha sido claro respecto al futuro: "No hay plan a medio plazo" tras el cierre, más allá de "parar, escuchar, pensar tranquilos y ver qué va pasando".

El chef descarta un traslado inmediato y admite que "suceda lo que suceda, TohQa tal como se ha dado aquí es irrepetible".

El legado de TohQa

El cierre de TohQa representa la pérdida de uno de los proyectos gastronómicos más auténticos y arriesgados de Andalucía.

En apenas cinco años, logró consolidarse como un referente de la cocina a la brasa con identidad andaluza, obteniendo reconocimientos nacionales e internacionales que pocos restaurantes consiguen en tan poco tiempo.

La historia de TohQa ilustra también los desafíos económicos que enfrentan los restaurantes de alta cocina, donde el reconocimiento crítico no siempre se traduce en viabilidad comercial.

"Me creía Superman", admitía Eduardo Pérez en la entrevista a 7 Caníbales. "He construido mi identidad, como tantos otros de nuestra generación, basándome en el trabajo. Este oficio (...) no se hace con sólo 40 horas a la semana, pero es que tampoco me llegaba con 100".

Ahora es momento de descansar, replantearse el futuro y enorgullecerse de todo lo conseguido. "Ahora que la gente venga a disfrutar de ese patio los meses que quedan", concluye Eduardo.