El café donde Montero y Belarra han comido en Menorca hace arder las redes por sus precios: "Es culpa de la turistificación"

Irene Montero, exministra de Igualdad, y la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, han disfrutado de unos días de vacaciones en Menorca.

Ambas han compartido imágenes de su escapada en Instagram, donde aparecen junto al resto de sus compañeras de viaje: Lucía Muñoz (ex diputada y actual portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Palma de Mallorca), la politóloga Alejandra Martínez y Teresa Cambril (que ejerce tareas de comunicación en el partido).

El grupo ha paseado por las calles de Ciutadella, ha asistido a un concierto de Fermín Muguruza y ha saboreado la oferta gastronómica de la isla en espacios como Margarita Speciality Coffee & Brunch, un café de Mahón que ha desatado la polémica en redes por los precios de su carta.

El eurodiputado europeo Alvise Pérez, acusado de financiación ilegal de su partido, compartía este lunes una publicación en X (antes Twitter) donde criticaba la visita de la exministra a este establecimiento.

"¿Sabéis por qué Irene Montero se gasta 15 € en una tostada en el exclusivo café francés de Mahón, que es lo que vale un menú del día completo en cualquier bar de trabajadores? Porque ya no puede ir a ningún lugar de gente currante sin que la insulten", ha escrito.

Las reacciones a esta acusación no han tardado en llegar, empezando por la del usuario @VFerrerOlives, que ha negado rotundamente que las tostadas costasen ese dinero. "Ninguna tostada pasa de los 10 euros según la carta de este bar", ha afirmado.

Cap torrada passa dels 10€ segons la carta d’aquest bar ubicat a la P. Santa Maria de Maó.



Els preus que hi ha són els mateixos que pagam els residents de #Menorca quasi per tot per culpa de la turistificació.



Aquest feixista no sap ni on és #Menorca ni la situació que vivim. https://t.co/uAZ9qHRQ1K pic.twitter.com/Bxon3c4u4X — Víctor Ferrer (@VFerrerOlives) August 25, 2025

Víctor Ferrer, periodista, ha acompañado sus palabras con una imagen del menú de Margarita Specialty Coffe & Brunch, donde, en efecto, se ve que las tostadas cuestan desde 6,70 € hasta 8,90 €.

Este importe también puede contrastarse a través de la página web oficial de este café ubicado en el número 11A de la Plaza de la Constitución de Mahón.

Además, Ferrer ha asegurado que estas cifras no se alejan en absoluto de las que paga cualquier menorquín de clase media: "Los precios que hay son los mismos que pagamos los residentes de Menorca, casi todo por culpa de la turistificación".

Aquí lo vemos en un evento de gastronomía en Puerto Banús (Marbella), reconociendo que no es tonto y que comer bien es importante para luego hablar de estrellas Michelín.

Otras personas como Julián Macías Tovar, activista contra la desinformación digital, ha respondido al mensaje de Alvise tildándole de hipócrita: "Más allá de que sea falso, Alvise come regularmente en restaurantes con estrellas Michelin y se reúne con la jet set en Sotogrande o Puerto Banús".