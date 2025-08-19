El chiringuito de un pueblo de Asturias con el mejor atardecer que recomienda todo el mundo: "Mi sitio favorito de España"

Uno de los conciertos al aire libre de El Nordés del Silencio. El Nordés del Silencio

Asturias, actualmente con temperaturas por debajo de los 25 grados, es un perfecto destino veraniego si lo que se quiere es huir de la ola de calor que está castigando a España desde casi los primeros días de agosto.

La comunidad cuenta con numerosos atractivos turísticos, como el Parque Nacional de los Picos de Europa, los Lagos de Covadonga, playas increíbles como la del Silencio y la de Gulpiyuri y, por supuesto, una rica gastronomía donde destacan la sidra, la fabada y los mariscos.

No obstante, más allá de los reclamos más famosos de la zona, Asturias también alberga rincones no tan populares de una belleza increíble que bien merece la pena conocer.

Uno de ellos es el chiringuito El Nordés del Silencio, situado en un lugar idílico de la costa asturiana, concretamente en la localidad de Novellana, dentro del concejo de Cudillero.

Uno de los mejores chiringuitos de Asturias

Este establecimiento destaca por sus espectaculares vistas al mar Cantábrico y a la playa del Silencio que mencionábamos antes, considerada una de las más impresionantes de Asturias.

El chiringuito (o "merendero", como los denominan allá) está rodeado de acantilados y vegetación, lo que garantiza una experiencia serena en contacto directo con la naturaleza.

Cocinan diferentes tipos de perritos calientes a 7 euros, como el Korea (con salsa kimchi y katsobushi), el Gavieru (con salsa satay y sésamo), el Mariachi (con sriracha mango, salsa de chile y nachos) o el más famoso, el hot dog Trufado, con salsa de trufa y cebolla crujiente.

También tienen latas de conserva ecológicas de mejillones y zamburiñas por 9'50 euros, sidra, bebidas variadas y cócteles.

Suelen organizar conciertos de música en vivo que acompañan el ambiente sin restar protagonismo al sonido del mar. Situasound y Elena Játiva han sido algunos de los últimos artistas que han ido a tocar a El Nordés.

Uno de los 'hot dogs' de El Nordés del Silencio. El Nordés del Silencio

Acostumbran a abrir en temporada estival de 17:00 a 23:00 horas todos los días. Para llegar, es necesario hacerlo en coche hasta las proximidades, aparcando en zonas habilitadas desde donde se accede caminando tanto al chiringuito como a la Playa del Silencio.

Se aconseja ir con tiempo, sobre todo en temporada alta, para así poder disfrutar tranquilamente del entorno y evitar problemas de aparcamiento.

Asimismo, la gente recomienda acudir al atardecer para ver la puesta de sol, ya que es una de las mejores ubicaciones de Asturias para ello.

"Simplemente, el mejor chiringuito de Asturias", puede leerse en una reseña de Google. "Mi sitio favorito de toda España para pasar una tarde-noche, relajarse y escuchar buena música", sentencia otro usuario.



