Tacos, churros y burritos para ridiculizar a Donald Trump: qué es el 'TACO Trade' y cómo puede afectarte

Tacos y empanadas para ridiculizar a Donald Trump: qué es el 'TACO Trade' y cómo puede afectar a tu bolsillo

Hace semanas que los tacos mexicanos han dejado de ser sólo comida. El pasado mayo, el acrónimo TACO comenzó a viralizarse para referirse socarronamente al excéntrico presidente Donald Trump.

Las siglas corresponden a "Trump Always Chickens Out" (Trump siempre se acobarda), una expresión que describe la tendencia del líder estadounidense a retractarse de sus amenazas y políticas más agresivas.

El término fue acuñado por Robert Armstrong, columnista del Financial Times, en un artículo publicado el 2 de mayo bajo el título El regreso sorpresa del mercado estadounidense.

Armstrong creó esta expresión para describir un patrón que había observado en la política comercial de Trump: el mandatario anunciaba aranceles extremos que causaban pánico en los mercados, para luego dar marcha atrás días o semanas más tarde cuando veía las consecuencias económicas negativas.

La estrategia 'TACO Trade'

Wall Street adoptó el término rápidamente para describir una estrategia de inversión lucrativa conocida como 'TACO Trade'.

La estrategia funciona de la siguiente forma: el republicano anuncia medidas arancelarias radicales, caen las acciones, los inversores aprovechan para adquirir esas acciones a precios reducidos y, entonces, Trump suaviza o pospone las medidas para paliar los efectos. Tras esto, el mercado se recupera, generando ganancias para quienes compraron durante la caída.

Today’s White House menu: TACO salad https://t.co/0o26yiR9u8 pic.twitter.com/zB6KIvfovU — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) August 11, 2025

Llegó la cólera de Mr. Trump (y los memes)

La palabra llegó a oídos de Trump el 28 de mayo durante una ceremonia en la Casa Blanca, cuando la periodista de CNBC Megan Cassella le preguntó directamente por ella.

La reacción del presidente fue inmediata: "¿Me acobardo yo? Nunca había escuchado eso. No vuelvas a decir lo que dijiste. Es una pregunta muy desagradable. Para mí ha sido la pregunta más desagradable de todas".

El líder de los republicanos defendió sus acciones diciendo que no se trataba de "acobardarse", sino de "negociación", explicando que establece "una cifra ridículamente alta" para luego reducirla durante las negociaciones.

Algunos de los muchos 'memes' sobre TACO.

Tras la respuesta acalorada de Trump, el término se viralizó masivamente en redes sociales y medios de comunicación.

Se crearon múltiples memes que combinaban la imagen de Trump con tacos mexicanos y gallinas, haciendo referencia tanto al acrónimo como al hecho de que chicken en inglés significa gallina y se usa coloquialmente para referirse a alguien cobarde.

El término TACO ha tenido consecuencias más allá del humor. Según expertos, si los mercados y otros países asumen que Trump "siempre se acobarda", esto podría erosionar su poder negociador, incitarle a ser más agresivo para demostrar que no es un 'gallina', o crear volatilidad en los mercados.

¿Y qué pasa con los churros y los burritos?

Los tacos no han sido el único plato mexicano que se ha visto implicado en este fenómeno. Los churros y los burritos también han sido empleados para señalar satíricamente aspectos de la política errática de Donald Trump.

Después del éxito viral de TACO, el economista Justin Wolfers de la Universidad de Michigan creó acrónimos adicionales durante una entrevista en MSNBC el 30 de mayo de 2025.

Uno de ellos fue BURRITO, que significa "Blatantly Unconstitutional Rewriting of the Rules of International Trade, Obviously" (Reescritura Descaradamente Inconstitucional de las Reglas del Comercio Internacional, Obviamente).

Este término fue acuñado por Wolfers para describir las políticas comerciales del presidente, las cuales, según su perspectiva, violan las normas constitucionales y comerciales establecidas.