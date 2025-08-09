"Sufrí depresión y pasé dos años pensando que me moría": el chef Alberto Chicote (56) habla sobre su momento más duro

Alberto Chicote es uno de los chefs más reconocidos y carismáticos del mundo gastronómico en España y también en el mundo de la televisión, donde hemos podido conocer su faceta profesional pero también la más cercana. Le hemos visto enfrentarse a cocinas desastrosas en Pesadilla en la Cocina, denunciar injusticias alimentarias en 'Te lo vas a comer' y desmontar bulos en Mitos de los Alimentos.

Ahora, Chicote ha sorprendido al abrirse en canal durante una reciente entrevista en el podcast de 'Tengo un plan'. En esta conversación, el cocinero madrileño de 56 años ha repasado los aspectos más personales de su vida y ha confesado haber atravesado una depresión profunda en su juventud que lo dejó marcado: "Tuve que recurrir a alguien que me echara una mano y tardé dos años en salir del agujero", confiesa.

En el podcast, Chicote explica que esa etapa oscura comenzó a principios de los años 90, mientras trabajaba en Suiza: "Me entró una depresión muy grande. Vivía en un cuarto de una residencia de ancianos... Nunca he sabido muy bien por qué me entró aquella depresión. Tenía amigos, el trabajo me encantaba, pero de repente me entró una depresión enorme".

En su entrevista, el chef relata con crudeza lo que vivió entonces: "Pensaba que me moría ya. No me dio por pensar, me dio por saber que me estaba muriendo todo el rato sin parar... Tenía el convencimiento absoluto de que si un día me dolía la cabeza es que tenía un tumor".

Aquel episodio marcó un antes y un después para Chicote: "El Alberto Chicote de antes de eso y el de después no digo que sean completamente diferentes pero desde luego sí te cambia el prisma de las cosas".

Alberto Chicote: 13 Duras Verdades sobre la Vida, la Muerte y Tener Éxito

Chicote reflexiona también sobre el éxito en esta conversación, los retos y la necesidad constante de avanzar en su vida: "Me considero un adicto a los retos y a la consecución de cosas. En cierto modo, eso te impide disfrutar más plenamente del final de ese camino, entonces prefiero disfrutar mientras del camino". Una filosofía que ha guiado tanto su carrera televisiva como su trayectoria en la cocina.

La figura de Chicote va más allá de los focos y los fogones. Tal como él mismo cuenta, lo que más valora no son los logros materiales sino los vínculos personales: "Para mí el mayor éxito de mi vida es que las personas que empezaron conmigo siguen ahí y que los que se han ido adhiriendo a mi vida siguen estando ahí", asegura.

El chef deja también una reflexión vital que sintetiza su manera de entender la vida: "Igual no hay que ganar para salir victorioso, en el momento que decides que quieres ir para delante ahí es cuando ya has ganado".