Paga más de 60 euros en el restaurante de Karlos Arguiñano y no se corta: "Viene un poco frío, pero…"

El Bar Karlos Arguiñano es un lugar por muchos visitado al contar con el aval del reputado y cocinero televisivo vasco, un local situado a un paso de la playa que cuenta con un bar con zona de barra y mesas o una terraza exterior con vistas al mar y la playa de Zarautz.

Allí se puede disfrutar de desayunos, pintxos, platos y aperitivos en un marco incomparable. Ahora, Sherezade, creadora de contenido, ha dado su opinión acerca de los pintxos de Karlos Arguiñano a través de su cuenta de TikTok (@bysherezade).

Tras pedirse toda la carta de pintxos ha explicado cómo funciona este bar que complementa al restaurante y al hotel, y donde ha pagado 60 euros por comer. Comenzó por la gilda, por la que pagó 2,90 euros, para continuar con las anchoas (9,30 euros) y sus cremosas croquetas (3,20 euros).

También probó la tortilla de patatas (2,90 euros), de la cual recalcó que "viene un poquito fría, pero sabe superbién", así como sus patatas bravas con un picante casero (7,30 euros), la txistorra (3,50 euros) y la morcilla (3,80 euros), que incluía pimiento rojo.

Sherezade no quiso dejar de probar ninguno de los pintxos que ofrece Karlos Arguiñano y continuó con el toldotxo (5,20 euros), al que calificó como "muy bueno" y que lleva merluza y arena de Zarautz.

Para finalizar, disfrutó de una suculenta carrillera por la que pagó 5,30 euros, que le encantó, así como con un bacalao frito con piperada (5 euros), que "tiene muy buena pinta" y una txuleta (5,20 euros) que también fue de su agrado.

A ello hay que sumar el córner que tiene el bar en el que se muestran una amplia cantidad y variedad de pastelería, en el que se pueden comprar productos artesanales como panes, bollería y chocolate que son del hijo del chef, Joseba Arguiñano, un rincón para los más golosos.

Así es el Bar de Karlos Arguiñano

Karlos Arguiñano ha querido cuidar todos los detalles en su restaurante situado en Zarautz, donde a su restaurante más sofisticado acompaña un bar que reúne todo lo necesario para ser un lugar perfecto para disfrutar de una cocina más informal.

Se trata de un espacio para poder disfrutar de unos buenos pintxos vascos, bocadillos y raciones, todo ello acompañado del sonido del mar, y siendo un punto de encuentro y un escenario ideal para disfrutar de un desayuno para la cena.

El Bar de Karlos Arguiñano tiene un horario de 8:00 a 00:00 horas (en verano hasta la 1:00), siendo el horario del desayuno de 8:00 a 11:30 horas, y la cocina abre de 12:00 y 15:30 horas, y de 19:30 a 22:30 horas (en verano hasta las 23:00 horas).

Como bien mencionó Sherezade, en el local se encuentra el Córner Pastelería Joseba Arguiñano, un punto de venta en el que poder encontrar una amplia variedad de panes artesanales, bollería, pastas, pasteles, bombones y chocolates elaborados a diario en su obrador.

De esta manera es posible disfrutar de unas delicias artesanales para llevarse a casa o bien degustar en el bar o en la terraza.

La carta de Karlos Arguiñano Bar

La carta de Karlos Arguiñano Bar está dividida en cuatro tipos de platos diferentes para adaptarse a las necesidades y preferencias de cada uno, pudiendo así encontrar distintas propuestas.

Comenzando por los pintxos calientes, se pueden encontrar las diferentes elaboraciones que degustó la creadora de contenido, con precios que van desde los 3,20 euros que cuesta la txistorra hasta los 4,90 euros de la brocheta de chuleta con pimentón y chips y el toldotxo mencionado.

Además, hay otras opciones interesantes como los txampis en salsa (champiñones en salsa), la croqueta casera de ibérico, la "Txiki" morcilla con pimiento rojo, el bacalao frito con piperada, la carrillera guisada, el langostino frito con kimchi y el montadito de lomo (lomo, queso, bacon y pimiento verde).

A ellos se suman una selección de bocadillos con precios de entre 8 y 9 euros, con una amplia selección de opciones, desde el bocadillo vegetal (lechuga, tomate, atún, huevo y mayonesa) hasta el txantxangorri (york, queso, setas, bacon y pimientos rojos) o el olatu (bacon, pimientos verdes y setas).

También se puede degustar bocadillos de jamón ibérico, mixto ibérico, lomo completo (lomo, queso, bacon y pimientos rojos), baxarri (pechuga de pollo, lechuga, mayonesa y tomate), pepito verde (filete y pimientos verdes) y mollarri (pechuga de pollo, queso, bacon y pimientos verdes).

Además de bocadillos, hay lugar para sándwiches a precios de entre 6,80 y 8,80 euros, como el vegetal (lechuga, tomate, atún, huevo y mayonesa), mixto (york y queso), aguacate (pan de semillas, aguacate, rúcula, tomate y queso brie).

A ellos se suma el txantxangorri (york, queso, bacon, setas y pimientos rojos), además del sándwich mixto con huevo frito (york, queso y huevo frito), de manera que hay varias opciones para poder elegir.

Por último, se puede acceder a una amplia variedad de raciones en un rango de precios de entre 7 y 25 euros, donde se puede disfrutar de patatas bravas, ensaladilla de bonito, ensaladilla rusa, pulpo, jamón ibérico, calamares o queso Idiazabal con nueces.

También se venden otras raciones como bonito de Getaria con aceite K5 Arguiñano, anchoillas de Getaria en salazón y anchoas en vinagre (boquerón). Por lo tanto, existe una amplia carta con propuestas para todos los gustos.