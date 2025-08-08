El chef José Andrés (56 años), que perdió 14 kilos en 21 días, tajante: "Comer esto a diario me ayudó más que cualquier dieta"

En los últimos años, son cada vez más los que deciden apostar por el ayuno intermitente, pero también hay lugar para el ayuno convencional. A él se ha referido el chef José Andrés, que no ha tenido reparos al hablar de su dieta de ayuno de 21 días.

Hace ya varios años, el cocinero asturiano afincado en Estados Unidos se encarga de cuidar lo que come más allá de disfrutar de la comida, llevando un estilo de vida saludable y recurriendo a dicho ayuno durante 21 días siguientes para controlar su peso y disfrutar de mayor bienestar.

José Andrés ha decidido poner en práctica en más de una ocasión una dieta bastante restrictiva en la que tan solo ingiere unas pocas calorías al día durante tres semanas. El chef español, que es un firme defensor de la dieta mediterránea, ve en este ayuno un gran aliado para adelgazar.

A lo largo de su vida, el mierense ha probado diferentes técnicas de control de peso, pero una de las que más le ayudó, en muchos ámbitos, fue la dieta del ayuno de 21 días, tal y como contó en una charla con el norteamericano, Tom Segura.

Por mucho que pueda parecer extraño, asegura que, al practicarla, "te sientes lleno de energía" y ha explicado con detalle en qué consiste.

El ayuno de 21 días de José Andrés

En este episodio de Tom Talks, José Andrés ha explicado, entre otras cosas, en qué consiste la dieta de 21 días haciendo ayuno. Lo ha hecho indicando que él ha hecho dos ayunos de este tipo en los últimos seis meses.

Tras aclarar que no significa que no coma absolutamente nada, sí que limitaba mucho la ingesta: "Comía 300 calorías al día, con algunas sopas ligeras o verduras" a lo largo de tres semanas. Cuando se acaba, asegura que "no tienes ganas de comer".

Sin embargo, no solo se tiene esa sensación de saciedad, sino que "no sientes ningún tipo de dolor en ninguna parte de tu cuerpo", y además se sienten los músculos más fuertes, aunque pueda parecer paradójico.

A pesar de que es un firme defensor de este tipo de ayunos, el asturiano recalca que es importante hacerlo bajo supervisión de un profesional. La clave está en seguir unas pautas adecuadas y saber en todo momento lo que realmente conviene a nuestro cuerpo.

En su caso, José Andrés asegura que en 21 días perdió 14 kilos de peso, de forma que deja claro que es un método que funciona.

Ayuno de agua para perder 10 kilos

El ayuno sigue de moda en el primer mundo, y aunque esta tendencia alimentaria no es nueva, sí que es practicada en los últimos años con cada vez más personas que la practican con el fin de mejorar su figura y su salud.

Aunque hoy en día se practica mucho más el ayuno intermitente, hay más tipos de ayuno, siendo el ayuno de agua uno de los más radicales que se pueden seguir. Como se puede deducir de su nombre, se basa en consumir solo agua.

De esta forma, no hay lugar para la ingesta de otro líquido o alimento durante un periodo determinado de tiempo, que puede ir desde las 24 horas hasta varios días o semanas. Se trata, por lo tanto, de un verdadero reto para seguir, pero está demostrada su eficacia.

Diferentes personas que lo han realizado se han encontrado con grandes resultados, perdiendo más de 10 kg en 21 días con este ayuno de agua, una experiencia que puede cambiar la vida, llevando a perder un alto porcentaje de grasa corporal.

Además, el ayuno de agua no solo sirve para adelgazar, sino que puede llevar asociados otros beneficios y efectos que conviene conocer. También hay que tener en cuenta que lleva asociados algunos riesgos que hacen que no sea apropiado para todo el mundo.

Para asegurarse de que el ayuno de agua se pueda realizar de manera segura, las personas que lo realicen deberán prepararse apropiadamente y elegir un buen momento para pasar sin comer, como cuando el cuerpo no requiera de demasiada energía.

Además de consultar a un profesional de la salud antes de realizar, se debe valorar el tiempo que se realiza, y es que, aunque se puede extender a 21 días, lo más habitual es hacerlo durante mucho menos tiempo.

Durante el periodo de ayuno de agua, el individuo solo bebe este líquido, los expertos recomiendan consumir entre 2 y 3 litros de agua diarios. Debe ser agua mineralizada para que el cuerpo pueda reponer minerales importantes que se pueden perder durante el proceso.

Hay que recordar que no lo deben realizar personas con bajo peso, ni tampoco quienes padecen enfermedades cardíacas, diabetes tipo 1 o migrañas. Tampoco es aconsejable para quienes se medican, ni para embarazadas, niños ni personas mayores de 75 años.

Los beneficios del ayuno de agua

El ayuno de agua favorece la pérdida de peso, pero además lleva asociados otros grandes beneficios, entre ellos su contribución para promover la autofagia, con estudios que aseguran que cuando el cuerpo descompone y recicla partes viejas de las células que pueden ser potencialmente perjudiciales.

La autofagia puede ayudar con diferentes afecciones, como condiciones metabólicas, condiciones neurodegenerativas, cánceres y enfermedades infecciosas.

También puede ser de gran ayuda para personas con factores de riesgo a determinadas afecciones por la capacidad para ayudar a perder peso, como cardiopatía, colesterol alto, hipertensión, diabetes y sobrepeso u obesidad.