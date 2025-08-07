El restaurante de cocina andaluza de Marbella donde Will Smith ha hecho "una visita inolvidable"

Marbella tiene un don para seducir a las estrellas, un imán para atraer celebridades, pero hay noches que, incluso para esta ciudad acostumbrada al brillo internacional, se convierten en leyenda.

El pasado fin de semana, Will Smith, actor, cantante y eterno “Príncipe de Bel-Air”, protagonizó uno de esos momentos que quedarán grabados en la memoria del público y en la historia de El Pimpi Marbella.

El restaurante, abierto en 2024 bajo el sello de Antonio Banderas y ubicado en el corazón del resort Puente Romano, es ya un santuario de la cocina andaluza de alto nivel. Allí, entre el chisporroteo del pescaíto frito, Smith vivió y regaló una “visita inolvidable”, tal y como comparten en el perfil de Instagram de Puente Romano.

La velada transcurrió como es habitual en las noches del Pimpi. Un desfile como Dios manda de platos emblemáticos de la casa —están todos los clásicos, desde el rabo de toro meloso hasta gambas blancas de Huelva— mientras en el escenario se preparaba el espectáculo flamenco de la noche.

Tras firmar una de las botas de vino fino que forman parte del decorado del restaurante, Will Smith dejó la mesa, subió al tablao y, junto al bailaor Felipe de Algeciras, quien marcó el compás con palmas y sonrisas.

En cuestión de segundos, el actor convirtió la sala en una fiesta improvisada. Taconeo, olés y carcajadas se mezclaron con los brindis de fino. El vídeo, compartido por el propio Smith en Instagram, ha dado la vuelta al mundo, sumando miles de comentarios que celebran su espontaneidad y su conexión con el espíritu andaluz.

Otra noche para la historia en El Pimpi Marbella, un pedazo vivo de la cultura del sur. Inspirado en el mítico Pimpi de Málaga, combina decoración que homenajea a la tradición andaluza, espectáculos en vivo cada noche y una terraza que se abre como un balcón sobre el Mediterráneo.

No es casualidad que Robert De Niro —en Puente Romano se ubica también el restaurante Nobu, del que es socio— o Luis Miguel también hayan pasado por allí en los últimos meses.

Su carta es un manifiesto de amor al producto local y la esencia andaluza. Además de los citados, no falta jamón ibérico de bellota, ortiguillas de mar crujientes, cazuelas de mariscos y guisos de larga cocción.

Jamón y otras cosas del tapeo en El Pimpi de Marbella.

Platos que respetan la tradición pero que se sirven con una elegancia contemporánea, atrayendo tanto a los paladares más exigentes como a quienes buscan vivir la auténtica Andalucía.

Cuando Smith vuelva a su gira europea seguramente se llevará consigo muchas imágenes, pero pocas tan vivas como las de aquella noche en Marbella. Su próxima parada en España será en Almería el 9 de agosto.