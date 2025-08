El chef Dabiz Muñoz, tajante sobre la jornada laboral: "Con 40 horas no llegas a ser el mejor del mundo"

Desde hace meses se está debatiendo a nivel político acerca de la reducción de la jornada laboral, y aunque la gran mayoría de los trabajadores se encuentra a favor de la medida, algunos empresarios no están en la misma línea de pensamiento que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Este es el caso del conocido chef Dabiz Muñoz, creador de DiverXO, quien en una entrevista en el pódcast Gastronomía 360 ha explicado su experiencia, destacando que, al menos en su caso, echar horas fue una decisión personal.

En este sentido, el marido de Cristina Pedroche ha recalcado que el error que ha vivido la profesión durante muchos años es que "el echar tantas horas ha sido algo impuesto y no ha sido una elección personal", algo que no comparte.

Sin embargo, destaca que no todo se reduce a ello, sino que una vez que se entra en una empresa, "la dinámica es que tienes que trabajar 50, 60 o 70 horas a la semana porque es lo que hay", y considera que "eso es lo insostenible y lo inaceptable".

Muñoz quiso aclarar que es posible que, en algún momento de su vida laboral, antes de abrir DiverXO se pudo ver forzado a hacer más horas de las que le hubiera gustado, pero no tiene la sensación de que fuese así.

Hablando de él mismo, no duda a la hora de asegurar que "repetiría lo mismo porque era mi opción personal de hacerlo así, es decir, yo quería aprender mucho, no quería perder el tiempo, si tenía posibilidades de estar más horas, quería estarlas."

En su opinión, todo tiene que ver con la forma en la que ve la vida cada uno, y que nada tiene que ver con ser mejor o peor. Al respecto, asegura que conoce "muy buenos profesionales en lo que hacen, que trabajan 38 o 40 horas semanales y es maravilloso. Es una elección de vida".

Dabiz Muñoz explica que, a él, trabajar muchas horas en lo que le apasionaba, le "llenaba y hacía feliz" y que aún hoy en día le sigue compensando. Además, tiene claro que, aunque se puede ser un profesional sin llegar a ello, en ocasiones "tienes que hacer ciertos sacrificios".

El chef destaca que no puede decir que "si quieres ser uno de los mejores del mundo en lo que sea no le puedes dedicar solo 40 horas a la semana", ya que esto no sucede. Otra cosa es que se quiera ser muy bueno en algo, pero vivir y tener tiempo para la familia u otras cosas.

¿Cómo será la reducción de jornada?

Una de las grandes novedades en material laboral en las que trabaja el Gobierno es la reducción de la jornada laboral, por la cual se pasará de las 40 horas a las 37,5 horas semanales de trabajo.

Es una medida que aún sigue en proceso, pero cuyas líneas maestras ya se conocen, así como las consecuencias que tendrá para pymes, despachos profesionales y asesorías. Cada vez está más cerca la implantación definitiva de esta medida en España.

Con ella se busca favorecer la conciliación familiar y laboral, además de proteger los derechos de los trabajadores, siguiendo así una línea ya iniciada con otras medidas y normativas como el derecho a la desconexión digital.

A pesar de que se habla desde hace meses de esta medida, aún no está definido el calendario de aplicación de la reducción de jornada laboral. Aunque meses atrás se hablaba de una primera fase con jornadas de 38,5 horas, actualmente se baraja reducir a 37,5 horas a lo largo de 2025.

Algunas de las principales claves de la reducción de la jornada laboral son las siguientes:

Mismo salario: la reducción laboral desde las 40 hasta las 37,5 horas supondrá que los empleados puedan seguir percibiendo el mismo salario que en la actualidad, pero trabajando 2,5 horas menos semanales, lo que hace crecer el valor por hora trabajada.

la reducción laboral desde las 40 hasta las 37,5 horas supondrá que los empleados puedan seguir percibiendo el mismo salario que en la actualidad, pero trabajando 2,5 horas menos semanales, lo que hace crecer el valor por hora trabajada. No afecta al SMI: la reducción de la jornada laboral no afectará al salario mínimo interprofesional, que permanecerá sin cambios, salvo que haya nuevas alzas. La hora trabajada, por tanto, valdrá también más para quienes perciban el SMI.

la reducción de la jornada laboral no afectará al salario mínimo interprofesional, que permanecerá sin cambios, salvo que haya nuevas alzas. La hora trabajada, por tanto, valdrá también más para quienes perciban el SMI. Distribución irregular de la jornada: el Gobierno está estudiando, de manera complementaria, dar espacio a la distribución irregular de un 10% de la jornada anual vigente antes de la reforma en sectores con necesidades especialmente intermitentes (hostelería, agricultura…).

el Gobierno está estudiando, de manera complementaria, dar espacio a la distribución irregular de un 10% de la jornada anual vigente antes de la reforma en sectores con necesidades especialmente intermitentes (hostelería, agricultura…). Derecho a la desconexión digital: dentro del paquete de medidas se pondrá mayor vigilancia en el derecho a la desconexión digital para evitar que se produzcan contactos entre la empresa y el trabajador fuera del horario laboral.

El nuevo régimen de sanciones hará que sea posible multar a las empresas que no cumplan con la reducción de jornada con multas de hasta 10.000 euros por trabajador. Además, existirá un agravante para infracciones relacionadas con el tiempo de trabajo si provocan daños en la salud.

Este será el caso de aquellos trabajos que se desempeñen en condiciones climáticas adversas, así como cuando se trate de jornadas de excesiva duración. Habrá una mayor vigilancia sobre estos aspectos relacionados con el cuidado de los trabajadores.

Como decimos, la reducción de la jornada laboral aún no tiene fecha definitiva de implantación, puesto que antes de que así sea deberá pasar por diferentes trámites que podrían implicar un retraso en los planes iniciales o una fase de adaptación.