La contundente respuesta de un restaurante a una influencer que quería comer gratis: "¿Te paso los precios de la carta?"

Los bares y restaurantes forman parte de uno de los sectores más importantes y dinámicos de la economía española, tanto por su volumen de negocio como por su capacidad de generar empleo. Una hostelería cada vez más castigada también por la precariedad laboral y las jornadas interminables, pero que continúa destacando por la calidad de sus productos y la excelencia en sus preparaciones.

Un sector en el que también son, cada vez más, los influencers gastronómicos que se interesan. Y es que, en redes sociales existen numerosos perfiles de este tipo de creadores de contenido culinarios que se dedican a recorrer restaurantes y probar sus platos.

Una tendencia que, en su faceta más profesional, ayuda a dar visibilidad a la calidad de la cocina local. Sin embargo, también hay quien utiliza esta posición en sus redes sociales para intentar comer gratis en estos restaurantes, a menudo presionando a los hosteleros con promesas de supuesta publicidad y promoción a cambio de una cuenta sin pagar.

Un modo de actuar muy recurrente y que molesta cada vez más a los hosteleros y trabajadores del sector, quienes sienten como su trabajo no se ve lo suficientemente valorado. Este es el caso del restaurante y pizzería Il Taroncello de Valencia, quienes han denunciado a través de la cuenta de Soy Camarero una de esas peticiones de una influencer para comer gratis en su establecimiento a través de Instagram.

La conversación, que ya se ha hecho viral, comienza con el siguiente mensaje de una influencer al dueño del restaurante: "Podemos ir un día a comer o cenar en familia y a cambio le haría stories y reels para que os conozcan mis seguidores. ¿Qué os parece?". El responsable del restaurante no se lo pensó dos veces y contestó de forma tajante: "¿Te paso los precios de la carta?".

Una respuesta que descolocó por completo a la creadora de contenido y tras la que vuelve a insistir: "¿Para qué? Igual no me has entendido o no me he explicado bien. Iríamos a comer o cenar (gratis) y a cambio yo os hago publicidad a vosotros (gratis). Por eso se llama colaboración", tras lo que vuelve a preguntar: ¿Al final os interesa? Saludos".

A pesar de la insistencia, no tuvo más respuesta por parte del restaurante, pero lo que sí decidieron fue denunciar en redes esta situación tan repetida en muchos establecimientos a través de las redes sociales y que ha servido para reabrir el debate sobre los límites entre "colaboración" y abuso.

De hecho, en los comentarios, muchos seguidores se han mostrado indignados y hay incluso hosteleros que aseguran haber bloqueado ya a varios de estos perfiles con propuestas similares.

Colaboraciones que muchas veces también acaban con reseñas negativas para el restaurante si los hosteleros se niegan a participar en estos "intercambios", como muchos denuncian.

Una situación que cada vez más hosteleros denuncian en redes y que muchos consideran injusta, ya que esa "promoción gratuita" que ofrecen ciertos influencers no compensa muchas veces con el coste real de una comida ni con el esfuerzo invertido por el equipo de cocina y sala.