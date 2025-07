La bonita isla gallega donde Jennifer López ha descansado antes de su 'show': paraíso del marisco con balneario de lujo

Jennifer López ha iniciado este martes su gira internacional Up All Night, que ha arrancado en Pontevedra.

El nuevo tour supone el regreso de la artista a los escenarios desde 2019, un evento muy esperado que la estadounidense ha aprovechado para conocer algunas de las maravillas de Galicia.

El Parque de Tafisa de Pontevedra ha sido el lugar elegido por la organización para reunir a los casi 20.000 fans de JLo al ritmo de algunos de sus temas más famosos, como On the Floor y Save me Tonight.

Antes de este concierto, la cantante disfrutó de algunos rincones de la comunidad gallega. Como hemos podido saber por fotografías de su Instagram, Jennifer López ha estado tomando el sol en el increíble Gran Hotel de la Isla de La Toja.

De hecho, la celebrity compró el bikini con el que posa en las imágenes en la tienda Velvet, ubicada en el centro comercial La Aldea, en el municipio de O Grove, conectado a la isla por un puente de 400 metros que se construyó a finales del XIX.

Un paraíso termal y gastronómico en las Rías Baixas

Isla de La Toja (en gallego, Illa da Toxa) está considerada el primero y más exclusivo enclave turístico de las Rías Baixas desde los años 70, donde nació el concepto de resort alrededor de su gran hotel balneario de aguas termales, construido en 1907.

Pero, más allá de la fama de sus aguas medicinales, A Toxa también es conocida como destino gastronómico, donde se pueden encontrar mariscos de calidad y productos frescos del Atlántico.

Destacan las almejas, camarones, mejillones, navajas, berberechos, cigalas, langostinos y vieiras, que se pueden degustar tanto en restaurantes de alta cocina como en lugares más informales.

No faltan clásicos como el pulpo a la gallega, la empanada gallega, el arroz con bogavante o la merluza con berberechos. Estos platos fusionan la esencia marina con la tradición gallega, y suelen estar presentes en las cartas de los principales establecimientos de la isla.

Además, es muy popular realizar paseos en catamarán por la ría de Arousa con degustación de mejillones al vapor y vino albariño, una experiencia que permite disfrutar del paisaje y la gastronomía al mismo tiempo.

Dónde comer bien en la Isla de la Toja

La isla, debido a sus reducidas dimensiones (una superficie de sólo 110 hectáreas), no cuenta con una amplia oferta culinaria, pero sí encontramos espacios interesantes como el restaurante Punta Vendaval, con vistas a la ría y una carta que fusiona lo mejor de la gastronomía gallega con las últimas técnicas de vanguardia.

Una de las mesas del restaurante Punta Vendaval, con vistas a la ría de Arousa. Restaurante Punta Vendaval

Y si quieres probar algo fuera de A Toxa sin alejarte mucho de la isla, cruzando el puente hacia O Grove se encuentra el restaurante D'Berto, recomendado por la Guía Michelin y reconocido con dos soles de la Guía Repsol.

"Aquí manda la calidad sobre la técnica, que tampoco falta, con una buena oferta de bivalvos y algunos grandes clásicos como el Bogavante frito o la Centolla vaga", dice sobre él la prestigiosa guía roja.

En definitiva, Isla de la Toja es un destino que merece la pena a muchos niveles, como demuestran también las visitas que ha recibido de personalidades como Julio Iglesias, Ortega y Gasset o Mariano Rajoy, quien, por cierto, se casó en 1996 en la famosa 'capilla de las conchas' del islote.