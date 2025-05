El festival en un pueblo de la Sierra de Madrid que impulsa el desarrollo rural: gastronomía, arte y vino natural

Enclavado entre la Sierra Oeste de Madrid y las estribaciones de Gredos, el pequeño municipio de Chapinería ha dejado de ser solo una postal bucólica para convertirse en un hervidero de innovación rural. La tercera edición de Now in Gredos, se celebra los días 24 y 25 de mayo, con el fin de demostrar que lo rural no solo vive: respira arte, fermenta vino natural y cuece comunidad.

Este encuentro interdisciplinar ha superado ya la categoría de festival para consolidarse como una verdadera plataforma de impulso al desarrollo rural, con el vino natural como hilo conductor y la sostenibilidad como eje ético. Organizado en colaboración con el Ayuntamiento de Chapinería, Now in Gredos no solo celebra la cultura local, sino que la proyecta como alternativa real al abandono del campo, tejiendo redes entre productores, artistas, pensadores y vecinos.

Vino, arte y territorio: una alianza fértil

El sábado comenzará con un paseo vinícola por los orígenes de Chapinería, incluyendo una visita a la viña de Chapi Wines, uno de los proyectos estrella del nuevo Gredos vinícola. La cata opcional ofrece una aproximación donde los suelos, las cepas y el clima encuentran expresión líquida en copas de mínima intervención.

La jornada continuará con propuestas para todos los públicos, desde cine infantil hasta cortometrajes que exploran el alma del paisaje y sus contradicciones. Las proyecciones de “En esas tierras”, “Derivas” y “Pez Volador”, dirigidas por Nayra Sanz, irán seguidas por un diálogo junto a la crítica Jara Yáñez y el antropólogo David Berna, que abordarán el papel del cine como espejo y motor de cambio rural.

El maridaje entre vino natural y música se verá nuevamente representado en uno de los momentos más sublimes del sábado: Fabio Bartolomei (Ambiz) y Eduardo Muñoz (Chapi Wines) presentarán vinos acompañados por temas en directo de Sergio Aguirre y Alma de Tüz, logrando una fusión emocional donde la uva y el sonido se entrelazarán en perfecta armonía.

Cerrará la noche Kumbé, una banda de cumbia colombiana dispuesta a hacer vibrar el histórico Palacio de la Sagra, símbolo del pasado señorial de Chapinería, hoy resignificado como centro de creación cultural.

Domingo de mercado: el sabor de lo auténtico

El domingo, desde las 11 de la mañana, el Palacio de la Sagra se convertirá en el escenario de una feria de vinos naturales que reunirá a más de 20 productores de toda España: desde los campos castellanos de Cambalache, pasando por la frescura atlántica de Begoña Troncoso hasta proyectos radicalmente experimentales como La Nave de los Locos o Ouiea Vins.

La oferta no se limitará al vino. Una feria de artesanía local servirá para mostrar la riqueza creativa de la región con propuestas que van desde el cuero hasta el chocolate artesanal. La sostenibilidad también tendrá su espacio con marcas como Alma Eko, comprometidas con el residuo cero.

La gastronomía será otro de los ejes vertebradores del encuentro. Proyectos como Rambal, El Abuelo y Funky Huerta Castiza se encargarán de capitanear un recorrido culinario fresco, audaz y arraigado en el producto de cercanía. Platos que reinterpretan la huerta madrileña con guiños modernos y sabores profundos.

El cierre musical irá a cargo de varios DJs que transformarán el patio del palacio en una pista de baile abierta, donde el funk, el jazz, la música brasileña y la electrónica acompañarán los últimos brindis del día.

Una comunidad en construcción

Now in Gredos no es solo una celebración, es una apuesta política y vital por el renacimiento rural. En un momento en el que la despoblación vacía pueblos enteros, este tipo de encuentros aportan otra narrativa posible: la del retorno, la del arraigo moderno, la del campo como lugar de creación y resistencia.

Chapinería, con poco más de 2.000 habitantes, se convertirá durante un fin de semana en el epicentro de un movimiento que pone en valor el territorio desde la innovación y la colaboración. El vino natural, lejos de ser una moda, se alza aquí como símbolo de un cambio de paradigma: cuidar la tierra, respetar los tiempos, beber con conciencia.

Si algo deja claro esta tercera edición de Now in Gredos es que la España rural no está dormida. Está fermentando. Y lo que se cuece huele —y sabe— a futuro.