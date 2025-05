Los mejores pinchos de La Rioja están a 20 minutos de Logroño (y tienen arroces por 16€): "Este sitio va a coger mucha fama"

El pincho ‘El danzador’ del najerense Meraki Gastrobar (Calle San Marcial, 1), consistente en una espiral de Alubia de Anguiano en texturas con polvo de chorizo y emulsión de piparras encurtidas, ha ganado este martes el 'Delantal de Oro' del XXIII Concurso de Pinchos de La Rioja.

Después de una intensa mañana de cocina en directo en el Palacio de Congresos Riojaforum de Logroño, el jurado de este certamen gastronómico ha otorgado su máximo galardón, dotado con 1.700 euros, a un pincho presentado sobre dos pequeños zancos de madera, en alusión a los que llevan los danzadores de Anguiano.

El segundo premio, el 'Delantal de Plata', ha recaído en el calagurritano El Albergue, que ha recibido 1.000 euros por el pincho ‘El Agricultor’, compuesto por una hoja de almidón de patata, pimientos rojos asados y alcachofa de Calahorra, soja, foie, ajo, sal y aceite de oliva del trujal de Calahorra.

Por último, el 'Delantal de Bronce', dotado con 700 euros, ha sido para el restaurante Aromas de Rioja by Zenit, de Calahorra, por su pincho ‘De la alubia hasta los andares’, elaborado con alubia de Anguiano, tocino, costilla, Chorizo Riojano, morcilla, guindillas, Aceite de La Rioja, leche, harina, mantequilla ahumada, huevos y verduras de Calahorra.

El chef del Meraki Gastrobar, Enrique Fernández, ha indicado en un encuentro informativo tras recoger su premio que han buscado que la protagonista sea la alubia de Anguiano, porque “es un pueblo a 20 kilómetros de Nájera al que han llegado muchas familias hablando de la mala racha que han tenido con la cosecha”.

“Incluso muchas familias han perdido dinero y esfuerzo y teníamos claro que queríamos hacerles un homenaje porque es un producto que va por bandera siempre con La Rioja, que nos gusta mucho y que es el protagonista de nuestro pincho”, ha agregado.

Tal y como ha explicado, el nombre del pincho (‘El danzador’), pretende “unificar esa alubia con la tradición de los danzadores, a través de una especie de buñuelo en forma de espiral, simulando esa danza que hacen al bajar la cuesta, y luego, simplemente, lleva alubias en potaje tradicional, al que se le ha dado un poco de textura”.

“Es como meterte una cucharada de caparrones, pero en un bocado”, ha subrayado Fernández, quien también ha asegurado que no terminaba de creerse haber ganado el Delantal de Oro por segunda vez, tras su triunfo en 2023 con el pincho 'No me comas la oreja'.

'El danzador' también ha recibido la mención 'Pincho producto riojano'; mientras que el premio al 'Pincho Inclusivo' ha sido para 'Rancho', del local Moderna Tradición, de Logroño. Finalmente, el público ha otorgado el 'Pincho Popular' a 'Ofrenda', del bar El Arca, también de Logroño.

Un bar de Nájera para comer "diferente" a buen precio

Meraki Gastrobar, abierto el 1 de agosto de 2022 junto al Monasterio de Santa María La Real, es el sueño hecho realidad del chef Enrique Fernández. "Mi obsesión siempre ha sido hacer probar a mis vecinos una cocina elaborada, diferente y de calidad a un precio asequible para que todo el que quiera pueda venir a disfrutarlo", cuenta.

