El discípulo de Martín Berasategui que cocina en el restaurante de la mujer más rica de Portugal

En una discreta y sofisticada esquina de la Avenida da Liberdade, en Lisboa, se cocina una nueva era para la alta gastronomía portuguesa. El chef Filipe Carvalho, quien durante cinco años lideró el restaurante Fifty Seconds by Martín Berasategui y logró una estrella Michelin junto al célebre chef vasco, ha asumido un nuevo y ambicioso desafío: encabezar el restaurante de JNcQUOI House, el hotel boutique de lujo promovido por Paula Amorim, considerada la mujer más rica y poderosa de Portugal.

Un restaurante, diez comensales y un océano de ambición

Nacida en Oporto en 1972, Paula pertenece a la quinta generación de la familia Amorim, un apellido sinónimo de poder económico gracias a sus intereses en sectores estratégicos como la energía, la moda y el corcho. Su padre, Américo Amorim, fue conocido como “el rey del corcho” y durante décadas fue el hombre más rico del país.

A su muerte en 2017, Paula asumió las riendas no solo de los negocios familiares, sino también del papel de figura pública de una élite empresarial tradicionalmente dominada por hombres. La inauguración de JNcQUOI House representa la culminación de su proyecto de estilo de vida que une moda, gastronomía, arte y exclusividad en un mismo concepto.

La sala de JNcQUOI Avenida.

JNcQUOI House ocupará un edificio histórico situado en el número 189 de la Avenida da Liberdade, pero un incendio, que está siendo investigado, les ha demorado los planes. Este nuevo proyecto será sede de JNcQUOI Fish, de pescado y marisco, y JNcQUOI Table, "un restaurante de fine dining con 11 plazas y solo servicio de noche, cinco días por semana, y que persigue la estrella Michelin, una, dos o las que vengan" comparte Filipe Carvalho.

Del vértigo Michelin a la calma del lujo íntimo

Carvalho, de 37 años, es un perfeccionista nato. Lo dicen sus colegas y lo confirma su trayectoria, parte de ella de la mano de Martin Berasategui. "Soy el resultado de todos los sitios por los que he pasado. Martín y yo nos conocemos desde hace 12 años. Es una relación de padre hijo, de mucho respeto y admiración, hablamos casi todas las semanas" asegura el chef portugués.

Filipe Carvalho a los fogones.

Tras dejar el restaurante con estrella Michelin Fifty Seconds después del fin del contrato entre el grupo SANA y Martín Berasategui, Carvalho encontró en el proyecto de Amorim el terreno fértil para evolucionar. "Cuando tomamos la decisión de dejar Fifty Seconds si continuaba tenía que ser con un proyecto como éste. Para mí lo más importante es tener ética, respetar a las personas que te respetan y no fallar a los que no te han fallado. He aprendido mucho con Martin, me ha dado muchas oportunidades y por eso estoy en JNcQUOI", explica.

Desde comienzos del año pasado, dirige la propuesta gastronómica junto a António Bóia, cocinero que ya formaba parte del grupo, y otro de los alicientes que le animaron a sumarse a este proyecto. "Es un trabajo en equipo, tratamos juntar la tradición de Antonio y la innovación por mi parte. Yo me ocupo de la implementación de nuevos platos".

Los chefs Filipe Carvalho y Antonio Bóia. @jncquoi.avenida

De todos los restaurantes que componen el grupo, "Avenida es el sitio donde he pasado más tiempo. Se trata de un sitio donde la gente viene a disfrutar, desde una paletilla de cordero al horno, como el que has podido comer en casa de tu abuela; atún; navajas; bogavante; lenguado a la meunière; la tortilla de boletus con carpaccio de gamba roja y la ensaladilla rusa también está bien".

En JNcQUOI House apuesta es también estética. El espacio ha sido diseñado por el belga Vincent Van Duysen, quien optó por un estilo sobrio, casi contemplativo, en contraste con la exuberancia que caracteriza otros restaurantes del grupo JNcQUOI. El objetivo: que el protagonismo recaiga en la experiencia sensorial y no en el decorado.

Con una inversión de más de 10 millones de euros, el JNcQUOI House es el nuevo buque insignia del grupo Amorim Luxury, que ya gestiona espacios como el club privado JNcQUOI, JNcQUOI Avenida o el Beach Club de Comporta. Todos comparten un mismo ethos: “Eat, Drink, Shop, Live, Belong” —una filosofía de estilo de vida que convierte el consumo en una experiencia estética total.