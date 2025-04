El mejor pincho de merluza gallega se come en un bar de copas de Zaragoza con picoteo Estrella Michelin

Este miércoles es la clausura de la 38ª edición del Salón Gourmets, que ha reunido más de 55.000 productos de alta gama. Vinos, AOVE, caviar, conservas, embutidos, condimentos, salsas, chocolates, dulces, mieles y confituras han sido algunos de los protagonistas de esta feria gastronómica que pone en valor la calidad y diversidad del sector gourmet agroalimentario español y foráneo.

Durante la jornada del martes tuvieron lugar diversos eventos, entre ellos el concurso Merluza do Pincho Challenge by Xunta de Galicia do Mar, que congregó a chefs venidos de toda España para demostrar que son los mejores preparando este producto tan característico de las lonjas gallegas.

Tras la deliberación del jurado, la receta de merluza en salmuela cocida a baja temperatura del chef Adrián García, de Moonlight Experimental Bar (Zaragoza), se proclamó ganadora del certamen. En segunda posición quedó Ignacio Garbayo, de Kitchen Club (Madrid) y, en tercer puesto, Yaiza Ortiz, de Maraki Gastrobar (Nájera, La Rioja).

Moonlight Experimental Bar, la coctelería del mejor bartender de España

Ubicado en el número 30 de la Calle de Santiago, en pleno Casco Antiguo de Zaragoza, Moonlight Experimental Bar es el proyecto del barman Borja Insa (nombrado mejor bartender de España en 2024 por la World Class Competition) y el rapero Kase.O, "dos mentes creativas que unen su talento para crear un universo de sensaciones donde la coctelería se transforma en arte", tal y como puede leerse en la web del compositor.

Como su propio nombre sugiere, Moonlight Experimental Bar es mucho más que una coctelería, se trata más bien de una 'experiencia' en la que intervienen, al mismo tiempo, lo musical, lo gustativo y lo olfativo. No sólo encontraréis una increíble propuesta de cócteles clásicos y creativos (como el impactante 'Gernika', inspirado en el famoso cuadro de Picasso), sino también una 'banda sonora' elegida por el propio Kase.O (donde predomina, sobre todo, el jazz) que marida a la perfección con los tragos y la atmósfera que los rodea.

También hallaréis una deliciosa opción de picoteo diseñada por los cocineros Cristian y Sofía, del restaurante Gente Rara (1 estrella Michelin). Recetas igual de sorprendentes que sus cócteles: como una bollería 'trampantojo', con una napolitana que en lugar de chocolate está rellena de meloso de vaca o una berlina de carrillera de ternasco; así como platos tan sugerentes como el carpaccio de lengua, oreja y morro con encurtidos y salsa césar.