Elisa Ludeña, la enóloga que apuesta por la viticultura regenerativa desde la bodega más antigua de Canarias

A Elisa Ludeña le hizo falta un Camino de Santiago para dar un giro a su vida. “Yo venía de otro sector y, aunque me gustaba mi carrera, siempre había estado más interesada en el enoturismo y en el paisaje de Lanzarote más allá del turismo de sol y playa. Durante el Camino decidí apuntarme a un ciclo de técnico vitivinícola, y ahí empezó todo”, cuenta la enóloga bajo la dirección técnica de la bodega El Grifo.

En la bodega más antigua de Canarias, el tiempo no se detiene. Con más de 250 años de historia, se reinventa bajo esta enóloga que ha apostado por la viticultura regenerativa para devolverle la vida a los suelos y garantizar el futuro del viñedo en un entorno extremo como el de Lanzarote.

La viticultura regenerativa es mucho más que una tendencia en el mundo del vino: es una apuesta decidida por la sostenibilidad y la biodiversidad. Para ello, Ludeña lidera un innovador proyecto para revitalizar los suelos y mejorar la resiliencia del viñedo frente al cambio climático.

Los viñedos en El Grifo.

“Nosotros no solo cultivamos viñas, estamos cultivando suelos”, afirma Ludeña, quien lidera un ambicioso proyecto que busca recuperar la microbiología del terreno, mejorar la biodiversidad y adaptar las vides a los desafíos del cambio climático. “La planta la puedes cambiar, pero el suelo no. Si el suelo está agotado, lo has perdido. Por eso, nuestro mayor reto es revitalizarlo con materia orgánica, minerales y microorganismos que faciliten la absorción de los nutrientes”.

Hacia la viticultura regenerativa

Ludeña no siempre estuvo vinculada al mundo del vino. Su camino comenzó casi por casualidad. Desde su primera vendimia en 2018 en Lanzarote, Ludeña se sintió atrapada por la emoción del proceso. “Me parecía fascinante ver el primer coche entrar a la bodega con la uva y saber que de ahí saldría un vino único. Sentí que ese era mi lugar”, confiesa.

Elisa Dueña durante una de las catas en la bodega El Grifo.

Tras años de formación y experiencia en diferentes bodegas, incluyendo un máster en Tecnología, Gestión e Innovación Vitivinícola en La Rioja, regresó a Lanzarote con un objetivo claro: trabajar en El Grifo. “Curiosamente, cuando me hicieron la entrevista, sin saber qué bodega era, me preguntaron en cuál me gustaría trabajar y respondí ‘El Grifo’. Era un sueño para mí por su apuesta por la innovación”.

En enero de 2023, tras la salida del enólogo principal, Ludeña asumió el reto de liderar el equipo técnico de la bodega. “Fue un poco abrumador al principio, pero pensé: ‘Yo puedo con esto’. Y aquí estamos”.

Regenerar el viñedo para salvar el futuro

Desde su llegada, Ludeña ha impulsado la transición de la bodega hacia una viticultura más sostenible. “Empezamos a preocuparnos cada vez más por el suelo. Lanzarote tiene una peculiaridad única: el picón, una capa de ceniza volcánica que protege el viñedo, pero que también dificulta la regeneración natural. Probamos con cubiertas vegetales para reducir la insolación del suelo y generar un refugio para los microorganismos, aunque la falta de lluvias hace que sea un proceso lento y complejo”.

Colmenas con polinizadores que ayudan a que plantas locales prosperen y ayudan con las plagas y enfermedades en El Grifo.

Los primeros resultados han sido alentadores. “Hemos visto bayas de mayor tamaño y cambios en la maduración de las uvas. Además, el uso de compost orgánico y enmiendas minerales está ayudando a restablecer el equilibrio del suelo. Queremos que la planta tenga acceso a todos los nutrientes que necesita, sin limitaciones”, explica.

En 2024, El Grifo ha logrado la certificación ecológica de sus parcelas más antiguas, y otras están en proceso de conversión. “Llevamos años trabajando en ecológico, pero ahora lo hemos oficializado. No tiene sentido hacer otra cosa cuando el futuro del viñedo depende de cómo tratemos la tierra”.

El renacer del vino de Lanzarote

Más allá de la bodega, Ludeña se muestra optimista sobre la proyección del vino canario. “Durante años, cuando se hablaba de vino en Canarias, la referencia era Tenerife. Lanzarote quedaba en un segundo plano. Pero eso está cambiando. Cada vez más bodegas están apostando por la calidad, por diferenciarse y salir al exterior con vinos únicos”.

El enoturismo también juega un papel clave. “Hemos fortalecido las experiencias turísticas en la bodega, y eso ha ayudado a dar más visibilidad a nuestros vinos. Cuando un visitante prueba una malvasía volcánica aquí, en su entorno natural, se enamora de ella y la busca cuando regresa a casa”.

La vinoteca de El Grifo.

Con 13 referencias en el mercado, Ludeña destaca algunas de sus favoritas. “El lías, un vino de crianza elaborado con malvasía volcánica, me encanta y el Orange. También el Grano a Grano, un tinto con mucha personalidad. Y en burbujas, el Brut y el Ancestral son imprescindibles para mí. Son vinos que no solo bebo, sino que los disfruto desde el proceso de creación hasta la copa”.

Orange Wine El Grifo, naturaleza volcánica.

Para Elisa Ludeña, que este domingo regresa a 'casa' después de recorrer otra nueva ruta del Camino de Santiago, el futuro del vino de Lanzarote pasa por seguir explorando nuevas formas de hacer viticultura en equilibrio con el entorno. “Nada de esto es fácil. Lo que vale la pena siempre cuesta. Pero si cuidamos la tierra, la tierra nos lo devolverá en forma de grandes vinos”.