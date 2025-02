La mejor cafetería de Sevilla, según 'The Best Coffee Shops': brunch con café de especialidad por 10€ y ricos gofres caseros

Un total de 81 cafeterías españolas componen la 2ª edición de la lista The Best Coffee Shops, que se ha presentado este domingo en el marco del festival CoffeFest 2025, celebrado en Madrid. El listado, impulsado por Neodrinks, reconoce a los mejores establecimientos de nuestro país en los que disfrutar de un café excepcional.

"El auge del café de especialidad en España es una realidad. Cada vez más personas valoran la calidad y buscan nuevas experiencias en torno a esta bebida, mientras que los profesionales del sector continúan innovando y perfeccionando sus propuestas para ofrecer un estándar cada vez más alto", ha señalado César Ramírez, director de Neodrinks.

Madrid, con 20 locales, sigue siendo la ciudad con más establecimientos entre los mejores, con propuestas como Hola Coffee Lagasca o Geisha Specialty Coffee; seguida de Barcelona, con 17 cafeterías, entre las que se encuentran Nomad Coffee o D•Origen Coffee Roasters. Pero, más allá de esta concentración, también hay provincias como Pontevedra con cafeterías sobresalientes como Café Singular o La Manière; Málaga, con Kima Coffee o Next Level Specialty Coffee; o A Coruña, con Astro Café Roasters o Waco Coffee.

La mejor cafetería de Sevilla, según The Best Coffee Shops 2025

Entre las 81 cafeterías distinguidas por su calidad, destacamos una de Sevilla, La Parcería, la única distinguida de toda la ciudad. Ubicada en el número 9 de la Plaza Calderón de la Barca, ofrece cafés de especialidad desde 2 €, con opciones también de cafés filtrados como batch brew o chemex, así como cafés y chai fríos (affogato, cold brew, iced matcha latte, expresso tonic...).

Además, sirven batidos naturales de frutas, vinos naturales y otras bebidas 'especiales' como agua de jamaica, cúrcuma latte, kombucha y cervezas artesanas. Para comer cuentan con una carta generosa, con alternativas como unos enormes gofres caseros (con dulce de leche, mantequilla y flor de sal o con frutas y helado artesano), boles de yogur griego, tostadas de diversos ingredientes o su famosa brioche casera con crema de pistachos y caqui. Asimismo, disponen de un brunch por 10 € todas las mañanas de lunes a domingo donde podréis probar al mismo tiempo su café y algunos platos de su menú.

El futuro de The Best Coffee Shops

Para elaborar la lista de The Best Coffee Shops 2025, un jurado compuesto por ocho expertos del sector ha evaluado distintos criterios clave. La base de la selección radica en la calidad del café y sus recetas, pero también se han tenido en cuenta aspectos como la preparación y conocimiento de los baristas, la ambientación y el confort del establecimiento, así como su capacidad para ofrecer una experiencia completa en torno al café.

Tras el éxito de la primera edición, este listado sigue consolidándose como una referencia en la cultura del café de calidad en España. Este año, más de dos mil cafeterías se inscribieron en el proceso de selección, que ha contado con un 70% de voto profesional y un 30% de voto popular, asegurando así un criterio sólido y representativo.

En una primera fase, los jueces seleccionaron una lista preliminar con casi 200 establecimientos. Posteriormente, estas cafeterías se sometieron a voto popular y, finalmente, 81 cafeterías fueron incluidas en el listado definitivo. La selección incluye establecimientos distribuidos por todo el país, desde cafeterías de especialidad hasta restaurantes con estrella Michelin, pasando por hoteles y espacios gastronómicos de referencia.

Esta segunda edición no solo amplía la selección de establecimientos, sino que también sienta las bases para una futura clasificación más detallada, donde se valorarán aspectos concretos de la experiencia del café. The Best Coffee Shops quiere consolidarse así como una guía esencial tanto para los amantes del café como para los profesionales del sector que buscan inspiración y referencia.