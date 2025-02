Jordi Roca revela a David Broncano en ‘La Revuelta’ quién es el chef más rico de España: "Entre ocho y nueve millones"

El mejor repostero del mundo ha visitado La Revuelta este lunes. Jordi Roca (Gerona, 1978), pastelero del célebre restaurante El Celler de Can Roca (***), recibió en 2014 el premio a 'Mejor chef de pastelería del mundo' por la revista británica Restaurant. Además, en 2018 apareció en un episodio de Chef's Table y recientemente ha lanzado una gama de perfumes inspirados en su mundo dulce con fragancias desde el limón hasta el cacao.

A su llegada, Roca sorprendió a David Broncano y el resto del equipo con un regalo inesperado: un postre original inspirado en el programa y creado por él mismo. "Lo he hecho yo en casa y no me ha salido igual", bromeó Ricardo Castella al degustarlo. El dulce estaba cubierto por un mini bombo que emulaba al bombo con los colores de la bandera de España que tienen siempre en el plató.

El pastelero fue a La Revuelta a presentar su último libro, La nevera medio llena. Aquí no se tira nada (Editorial Planeta, 2025). Una obra que ha desarrollado junto a sus sobrinos Marc y Martí Roca. "Ideas geniales, sencillas, rápidas y económicas para cocinar con lo poco que tengamos en la nevera, que por vacía que parezca, seguro que está medio llena", dicen en la sinopsis.

🧁 El mejor repostero del mundo. Y eso es así, no hay discusión. #LaRevuelta pic.twitter.com/7ZHUAbD61C — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) February 17, 2025

El chef más "forrado" de España

Durante la visita de Jordi Roca, Broncano aprovechó para hacerle la siguiente pregunta: "¿Quién dirías que es el cocinero que más dinero ha ganado en España en la historia?". Tanto Castella como Grison comenzaron a proponer nombres de chefs famosos. "Arguiñano", dijeron ambos al unísino.

"¡Y Pepe el de MasterChef está vendiendo sartenes!", añadieron, entre risas. "Jordi Cruz y los demás están forradísimos", corroboró Roca. "Pero Arguiñano se lleva la palma seguro", agregó. "Y cuidado con Chicote también", advirtieron.

Llegados a este punto, el presentador instó al pastelero a 'mojarse' y revelar su patrimonio. "Da un dato tuyo, al menos", insistió. "Somos 300 trabajadores, mucha gente, muchos socios, y todo lo que ganamos lo reinvertimos", respondió Jordi.

Pero, más tarde, se animó a contestar más 'sinceramente': "Te voy a dar un dato de lo que tengo en el banco: entre ocho y nueve millones", confesó. Dicho esto, el público comenzó a aplaudir y silbar, pero entonces el repostero se apresuró a aclarar sus palabras. "¡De pesetas!", puntualizó.