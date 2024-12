El mejor restaurante de verduras del mundo está en Madrid: ubicado en una de las calles de moda de la ciudad

Este martes se han celebrado los We're Smart Awards 2024, los premios que reconocen a los mayores referentes de frutas y hortalizas dentro del universo culinario. La ceremonia de entrega de premios ha tenido lugar este año en Valencia, la Capital Verde Europea de 2024. La nueva Green Guide, con más de 1.300 de los mejores restaurantes de verduras del mundo, también se dio a conocer durante el transcurso de la gala.

El restaurante madrileño El Invernadero fue seleccionado 'Mejor restaurante de verduras del mundo'. Por otra parte, Begoña Rodrigo (La Salita, Valencia) fue nombrada 'Chef Vegetariana Femenina del Año'. Y el restaurante Ricard Camarena, del chef del mismo nombre, ha alcanzado el sexto puesto en el top 10 mundial.

Así pues, nada menos que ocho restaurantes españoles de verduras figuran en el prestigioso Top 100 de We’re Smart Green Guide 2024, la principal guía culinaria online que reseña los mejores restaurantes de verduras del mundo, unos 1.300 de 51 países diferentes. Los restaurantes se califican de 1 a 5 'rábanos', dependiendo de su uso creativo y sostenible de frutas y verduras en sus platos. Los restaurantes con una calificación de 4 o 5 rábanos se consideran auténticos pioneros y una inspiración en el sector en el campo de la gastronomía vegetal.

El chef Rodrigo de la Calle.

Frank Fol, el fundador de We're Smart, ha dicho esto del cocinero: "Rodrigo de la Calle es uno de los chefs más influyentes de la gastronomía basada en plantas. Transforma verduras cotidianas en platos sofisticados de sabores y texturas complejos". A su parecer, "su cocina hace hincapié en la sostenibilidad: trabaja con productos de temporada y proveedores locales, y lucha contra el desperdicio de alimentos. El sabor y el placer están en el centro de sus platos. Sabe cómo resaltar el dulzor natural y otros sabores de las verduras y domina una amplia gama de técnicas culinarias."

El Invernadero está ubicado en el madrileño barrio de Chamberí, en el número 85 de la Calle de Ponzano, uno de los sitios de moda de la capital. Allí, Rodrigo de la Calle y su equipo ofrecen a los clientes cuatro tipos de menús degustación donde la naturaleza vegetal y sus ciclos son los protagonistas. "Somos un restaurante omnívoro, la proteína animal participa como aderezo", explican.

Begoña Rodrigo, 'Chef Vegetariana Femenina del Año'

Begoña Rodrigo, del restaurante La Salita (*) en Valencia, Chef de los Cinco Rábanos y número 11 en el We're Smart Top 100, se ha llevado este año el premio 'We're Smart Lady Chef of the Year'.

"Al destacar a las mejores chef mujeres como modelos a seguir, queremos abordar el desequilibrio de género y alentar al talento femenino a dar el paso hacia la cocina vegetal", ha explicado Fol. "Begoña Rodrigo recibe el Premio Lady Chef por su enfoque innovador de los platos vegetales. Tiene una forma única de resaltar los sabores y texturas de las verduras, haciéndolas no solo saludables, sino también excepcionalmente sabrosas. Incluso ha desarrollado su propia selección de charcutería vegetal, lo que la convierte en pionera en este campo".

La chef Begoña Rodrigo (La Salita) recibiendo el premio a Chef Vegetariana Femenina del Año.

El restaurante Fierro, galardonado con el Discovery Award 2024 en España

Cada año, We're Smart premia a una selección de restaurantes inspiradores con el 'Discovery Award'. Se trata de restaurantes que a menudo llevan años funcionando y que han sido reconocidos por su destacada contribución al mundo culinario de las frutas y hortalizas. El restaurante español Fierro, de los chefs Carito Lourenço y Germán Carrizo, ha sido galardonado con el Discovery Award en España.