El chef Pepe Rodríguez revela las claves para detectar a un inspector de la Guía Michelin en un restaurante

Este martes 26 de noviembre descubriremos las nuevas estrellas de la Guía Michelin 2025, a través de una ceremonia que tendrá lugar en el Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas de Murcia. (Aquí podéis consultar los horarios de la gala y cómo verla en streaming). Hasta entonces, como suele ser habitual en estas horas previas a la entrega de los galardones, surgen algunas dudas al respecto: ¿Cómo se eligen las nuevas estrellas Michelin? ¿Cómo pasan desapercibidos los inspectores de la guía roja en los restaurantes? ¿Los hosteleros tienen algún 'truco' para identificarlos?

A estos dos últimos interrogantes respondía hace unos días el mediático chef Pepe Rodríguez en un episodio del podcast 'La escalera roja'. Durante la entrevista, preguntaron al cocinero si cuenta con fotografías de los posibles inspectores o si sería capaz de reconocerlos en persona. Rodríguez admitió que no tiene ninguna imagen de ellos, pero que alguna vez sí ha sabido distinguirlos fácilmente.

Según el chef, "suelen ir bastante bien vestidos, con chaqueta". "Ves las formas de cómo se sientan, lo que piden, cómo lo piden... Tú ya ves que no es la típica pareja que ha salido a comer, sino que o es del gremio, o es un gourmet, o es de una guía. Esos tres parámetros no van a fallar nunca", afirmaba.

De hecho, tal y como cuenta, muchas veces los camareros se le acercan para avisarle que sospechan que alguno de los clientes puede ser un inspector por la forma en la que ha pedido la carta de vinos o por algún otro detalle similar. "Pero me da igual, porque yo no le puedo dar mejor de comer de lo que estoy haciendo", asegura. "O sea, lo que yo he preparado hoy es lo que hay, y el sabor es el que tengo. Si supiera que viene al día siguiente, pues igual sí que diría que me compraran una cigala mejor", añade.

Asimismo, a principios de año, Pepe Rodríguez respondió a preguntas similares en el programa 'Planeta Calleja'. Allí también comentaba que la manera de pedir la carta de vinos es muy significativa y sí admitía que muchos restaurantes con estrella Michelin tienen colgados carteles con las caras y los nombres de los presuntos inspectores, aunque aclaraba que él no tiene "ninguno". Rodríguez prefiere no saberlo: "Si ese día les he atendido bien, perfecto. Y si no, pues soy humano", zanjaba.

