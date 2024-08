Ligar en Mercadona con una piña: la nueva moda viral que se ha convertido en la perfecta estrategia de 'marketing'

¿Fuiste a comprar una piña al supermercado y terminaste protagonizando una sesión clandestina de bondage en el pasillo de los congelados? Que no cunda el pánico: te explicamos por qué parece que ahora todo el mundo te pone ojitos mientras arrastras, cabizbajo y avergonzado, tu virginal cesta de la compra.

Desde hace unos días, ligar en Mercadona se ha convertido en el nuevo fenómeno viral de España. Este miércoles, la empresa valenciana sigue siendo trending topic en la red X (antes Twitter), con más de 60.000 publicaciones al respecto. Pero, ¿cuál es la razón? ¿Que es lo que ha avivado la llama de este 'amor de Hacendado'?

Se dice que todo comenzó a raíz de una usuaria de TikTok, @yosoyvylin, que hace una semana compartió un vídeo explicando cómo se liga en dicha cadena de supermercados. El post de la actriz no tardó en popularizarse y múltiples usuarios reaccionaron asegurando que, más allá de la broma, se trata de una realidad y que mucha gente acude allí con propósitos erótico-festivos.

Pero, entonces, ¿cómo se seduce exactamente en Mercadona? ¿Cuáles son esas supuestas reglas que rigen este inédito escenario del cortejo? Al parecer, hay varias normas: lo principal es acudir entre las 19:00 y las 20:00; una vez estés en esa franja horaria, debes coger una piña y colocarla al revés (o sea, bocabajo), en tu carro de la compra; hecho esto, tienes que acercarte a la sección de vinos y chocar tu carrito con el de alguna persona que te guste y que veas que también lleva otra piña que esté del revés.

La edad también influye en este tipo de seducción: si tienes entre 19 y 25 años has de acudir a la zona de congelados; en caso de que tengas más de 25, la idea es ir a la sección de pescadería. No obstante, si superas los 40 años, tu sitio es el pasillo de los vinos. Asimismo, se comenta que los productos que escojas para llevar en tu carrito revelan el tipo de relación que buscas (una relación seria, algo esporádico o una súbita orgía de ultraprocesados).

Los memes ingeniosos no han tardado en llegar, pero tampoco las 'conspiraciones'. Según @cinejavi, esta moda no es tan actual como se cree: ya en 2017 una concursante de First Dates aseguró en el programa que existía una hora concreta para flirtear en Mercadona. "Llevan 7 años intentando colocarnos esta campaña viral hasta que ha cuajado", ha escrito el usuario de X.

Sea cierto o no que el verdadero origen de esta tendencia procede de una fórmula publicitaria ideada por la propia empresa, lo que está claro es que, en estos momentos, está funcionando como una perfecta estrategia de marketing que, sin duda, servirá para aumentar aún más los activos de Juan Roig, uno de los empresarios más ricos de España.