¿Cómo ligar en supermercados de A Coruña? Entre las 19:00 y las 20:00 en el pasillo de los vinos

Las aplicaciones de citas ya son historia. Lo que de verdad resulta emocionante es salir a la calle y encontrar a tu media naranja sin necesidad de andarte con rodeos. Así es que usuarios de TikTok y X han querido recrear un encuentro de película para que solteros y solteras puedan encontrar el amor de una forma "casual".

En las últimas semanas se ha hecho viral en redes la visita de interesados que acuden al Mercadona con el único objetivo de encontrar a su cita entre los pasillos de alimentación. Gente de toda España publicaba vídeos en su perfil en los que reflejaba su paseo por el supermercado.

La teoría es fácil: dos personas dan vueltas por el supermercado cuando de repente sus carros chocan y cruzan miradas. Pero lo cierto es que antes de empezar hay que tener en cuenta una serie de códigos. Lo más importante es que la hora de ligar es entre las 19:00 y las 20:00 horas de la tarde. En ese momento la clave está en coger una piña del pasillo de la fruta y colocarla en el carrito de la compra del revés. Una vez tengas todo listo, debes ir a la zona de los vinos y esperar a que llegue otra persona con su otra mitad de la piña. Cuando esto ocurra, en caso de que te guste lo que ves, la idea es hacer chocar los carros para que la otra persona pille la indirecta.

En Quincemil hemos querido poner a prueba esta nueva forma de ligar, por lo que nos hemos lanzado a la aventura para ver si es posible encontrar el amor mientras se hace la compra. Seleccionamos la tienda de la calle Panaderas para realizar este trabajo de investigación. Después de seguir todos los pasos planteados por TikTok, pasaron los minutos y por ahí solo pasaba gente en busca de frutos secos y alguna que otra botella de vino.

Tras hablar con el personal del supermercado, confesaron que sabían lo del 'trend' en redes sociales, pero que no habían "visto nada raro en los últimos días". "No hemos visto ninguna piña del revés, ni nada", indicaba uno de ellos. Puede que se trate de algunos establecimientos en concreto. También es cierto que en este Mercadona tan solo quedaban dos piñas en stock, por lo que resulta complicado para aquellos que quieran desarrollar esta práctica.

Sin embargo, los empleados no descartan que esto se pueda dar en los próximos días y a medida que se corra la voz de esta nueva tendencia. Al fin y al cabo, quién no se ha cruzado con una persona por la calle y se ha quedado con las ganas de pedirle el número de teléfono, y no lo ha hecho por vergüenza o miedo a ser rechazado. Pues con esto ya no hay forma de que de lugar a un error.

Cada generación fue marcada por una forma de ligar diferente. Mientras que hubo una época en la que el cortejo se resumía en un intercambio de cartas de "sí" y "no", en la que bastaba en preguntarle a aquella persona que te gustaba si quería salir contigo, en estos últimos tiempos el móvil y las redes sociales han cumplido su función de intermediarios. Lo último, esta nueva forma tendencia. ¿Estarías dispuesto a intentarlo?