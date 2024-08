La mejor chef del mundo se reúne con Estrellas Michelin en un festival alrededor del fuego

El Real Jardín Botánico de Alfonso XIII en Madrid se convertirá en el escenario perfecto para una cita gastronómica única: el festival Chefs on Fire, que en su edición de 2024 reunirá a un elenco de chefs internacionales de primer nivel. Entre ellos, destaca la presencia de la brasileña Janaína Torres, galardonada recientemente como la Mejor Cocinera del Mundo por The World’s 50 Best Restaurants, quien encabeza un cartel repleto de estrellas Michelin y promete llevar el arte de la cocina al fuego a nuevas alturas.

El evento, que se celebrará los días 5 y 6 de octubre de 2024, marcará la primera vez que Chefs on Fire cruza fronteras, tras seis ediciones exitosas en Portugal, consolidándose como un referente en el panorama gastronómico internacional. Este festival, que celebra la cocina con fuego, leña y humo, es mucho más que una simple muestra culinaria: es una experiencia multisensorial que integra la sostenibilidad, la innovación y la conexión con la naturaleza.

La elección de Janaína Torres como cabeza de cartel no es casualidad. Originaria de São Paulo, Torres ha revolucionado la cocina contemporánea con su enfoque sostenible y su habilidad para maximizar el uso de los ingredientes, en particular del cerdo.

El ambiente de Chefs on Fire en ediciones pasadas.

Su restaurante A Casa do Porco, ubicado en el corazón de São Paulo, ha escalado posiciones en la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo, situándose en el puesto 12, un testimonio del impacto global de su propuesta culinaria. La filosofía de desperdicio cero que promueve en su cocina, donde se aprovechan todas las partes del animal, es un reflejo de su compromiso con el medioambiente, una filosofía que encaja perfectamente con la esencia de Chefs on Fire.

La cocina de Casa do Porco.

Durante el festival, Torres no solo compartirá sus emblemáticos platos cocinados al fuego, sino que también brindará al público la oportunidad de apreciar su enfoque holístico hacia la cocina. Para ella, la gastronomía no es solo una cuestión de sabor, sino una declaración de principios que incluye la sostenibilidad, el respeto por los ingredientes y la conexión con la naturaleza. Este enfoque ha cautivado a comensales y críticos de todo el mundo, posicionándola como una de las figuras más influyentes de la cocina global.

El cartel de Chefs on Fire no se queda atrás. Además de Torres, figuras internacionales como Henrique Sá Pessoa, chef de Alma en Lisboa con dos estrellas Michelin, y Pablo Rivero y Guido Tassi de la famosa parrilla Don Julio en Buenos Aires, deleitarán al público con sus creaciones culinarias. La diversidad del evento también incluirá a chefs como Thomas Troigros, un referente de la cocina brasileña, y Tekuna Gachechiladze, la reina de la cocina georgiana moderna, junto a varios chefs españoles de renombre, como Lucía Freitas, Javi Estévez y Alejandro Serrano.

Chefs on Fire no es solo una celebración de la gastronomía al fuego, sino también un festival comprometido con la sostenibilidad. Este año, el evento destacará por la plantación de árboles para compensar el uso de leña y la utilización de biocombustibles, alineándose con la filosofía de respeto al medioambiente que también promueve Torres en su cocina. Además, la programación del festival incluirá música en vivo, con una variada oferta que va desde el jazz hasta el rock, creando una atmósfera perfecta para disfrutar de la comida y el entorno.

Para aquellos que deseen vivir esta experiencia gastronómica única, las entradas ya están a la venta, con precios que comienzan en los 95 euros, lo que incluye la degustación de varios platos y bebidas a lo largo de una jornada que promete ser inolvidable. Chefs on Fire no es solo un evento para los amantes de la buena mesa, sino una oportunidad para sumergirse en un mundo donde la gastronomía, la música y la naturaleza se fusionan en una experiencia integral.