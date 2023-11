La ruta de la tapa vegana: más de 40 restaurantes en toda España que ni sabías que no sirven carne.

Hasta 40 espacios gastronómicos de España participan en la 2ª edición de la Veggie Vuelta, una ruta de tapas veganas organizada por Unión Vegetariana Española. El recorrido se llevará a cabo entre el 2 de noviembre y el 5 de noviembre con el objetivo de promocionar opciones 100% vegetales de bares, restaurantes y cafeterías.

[Tacos veganos, receta perfecta para cualquier lunes sin carne]

A través de su página web se puede consultar el listado completo de ciudades y establecimientos que formarán parte de la ruta. En total, un conjunto de 350 tapas veganas se han unido a la iniciativa para dar a conocer opciones gastronómicas plant-based.

En 2022 se celebró la primera edición de la Veggie Vuelta, que congregó a 25 ciudades españolas: A Coruña, Badajoz, Cádiz, Madrid, Alicante, Murcia, Puerto de Santa María, Alcoy, Cáceres, Gijón, Oviedo, Almería, Valencia, Marbella, Albacete, Mérida, Barcelona, Canarias, Gandía, Málaga, San Sebastián, Toledo, Elche, Sevilla y Vigo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Unión Vegetariana Española (@unionvegetarianaespanola)

Por lo que respecta a las cifras de esta dieta, según la UVE, hay más de 600.000.000 de vegetarianos en todo el mundo. Además, el informe The Green Revolution afirma que el 9,9% de los españoles adultos es vegano. Por su parte, un estudio de la Consultoría IPSOS asegura que 1 de cada 5 españoles no come carne en su día a día, y un 44% de los consumidores de nuestro país compra productos vegetarianos regularmente.

La UVE trabaja para promover una alimentación basada en vegetales y mostrar sus beneficios para la salud, para los animales y para todo el planeta en su conjunto. Su propósito principal es normalizar en la sociedad española las opciones vegetales en todos los ámbitos, fomentando su aceptación, no sólo a nivel individual, sino también en la restauración y en las instituciones, "con un enfoque positivo e inclusivo", como aseguran ellos mismos.

Entre otros objetivos, quieren ser un "órgano representativo que agrupe el movimiento vegetariano y vegano en sus diversas corrientes", "proporcionar apoyo y herramientas a las personas que deseen reducir su consumo de productos de origen animal, en cualquier grado, y en última instancia lleguen a adoptar una dieta vegetariana o vegana". También se esfuerzan por "defender los derechos de las personas que adoptan una dieta vegetariana o vegana" y "contribuir a la evolución del mercado alimentario hacia las opciones basadas en vegetales, ayudando a las empresas y a los consumidores".