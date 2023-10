El ultramarinos que triunfa en el barrio valenciano del Pla del Real con cocas y menú del día

Mantequerías Castillo nació en 1916 para surtir de productos al barrio, una andadura que comenzó el abuelo de Vicente Castillo, tercera generación de este negocio familiar que logró convertir el ultramarinos en un referente de productos delicatessen de la ciudad de Valencia y que ahora se pone al frente del local de la Alameda que estrena Ultramarinos Pope, para revolucionar el barrio del Pla del Real.

El primer local este negocio que cuenta con Juan Sancho como propietario, supuso una puerta abierta a una despensa repleta de cocas, embutidos, latas y quesos que reivindican la tradición, la materia prima y la autenticidad, en l'Eliana. Este otoño el segundo local, en Carrer d'Armando Palacio Valdés, 3, se presenta como la Charcu de Pope, con el fin de reforzar su zona de charcutería.

Al frente de esta, Vicente Castillo, descendiente y tercera generación de Mantequerías Castillo. Tras décadas de trabajo en el negocio familiar que bajó la persiana en 2012 y tras una década capitaneando un proyecto personal en la Gran Vía valenciana, es en este octubre de 2023 cuando se pone detrás del mostrador en la charcutería de Ultramarinos Pope.

El laterío de Pope Ultramarinos

“Estoy muy ilusionado con este proyecto que se me presenta por delante. Yo era cliente habitual de Ultramarinos Pope y poder formar parte de su equipo es algo que me apasiona y motiva a partes iguales. Además, la propuesta me recuerda mucho a la de Mantequerías Castillo porque se centra mucho en el producto y esto hace que le tenga un cariño especial”, indica el charcutero, Vicente Castillo.

“Vicente se incorpora al proyecto con el objetivo de estimular y consolidar las ventas de la charcutería de Pope y llevar al negocio al siguiente paso. Es la tercera generación de una empresa familiar especializada en charcutería y no se nos ocurría a nadie mejor que él para el puesto, por lo que el respeto es mutuo. Queremos que toda nuestra clientela pueda disfrutar de un trocito de Pope en sus casas, además del consumo en el local, porque todo se puede llevar a casa”, señala el propietario de Ultramarinos Pope, Juan Sancho.

El sandwich de pastrami, parte de la propuesta de Pope Ultramarinos

Entre la variedad de propuestas, la clientela va a poder llevarse a casa una gran selección de quesos, fiambres, embutidos y productos artesanales como vino, aceite, latas o conservas. Y por supuesto las famosas cocas de Xàbia con espinaca y queso de cabra; chorizo y cebolla; escalivada y anchoa; o con sobrasada, queso de cabra y miel.

Y por supuesto el jamón ibérico, la gran insignia de Ultramarinos Pope con sus cuatro denominaciones presentes: DOP Dehesa de Extremadura, DOP Jabugo, DOP Guijuelo y DOP Los Pedroches.

Un menú del día por 18 euros y el bocadillo de jamón para los partidos de Mestalla

Además de esta reciente incorporación de Vicente Castillo, Ultramarinos Pope destaca por una variada propuesta de almuerzos, aperitivos, comidas y cenas. En concreto, a mediodía destaca su menú servido de lunes a jueves a un precio de 18 euros. Este incluye tres platos (dos entrantes y un principal) y un postre. Como por el ejemplo gazpacho de fresas con tartar de sardina ahumada; la ensalada con pera, guanciale crujiente, queso azul de Pría y vinagreta de mostaza; sándwich caliente de porchetta romana, canónigos y Dijonnaise; y tarta de calabaza con nueces y miel.

Y los días de partido en Mestalla, Ultramarinos Pope se postula como el lugar por excelencia para hacer la previa o para recoger el bocadillo de jamón ibérico y degustarlo en pleno campo de fútbol durante el partido.

Un bocadillo para marcar gol

Sobre Ultramarinos Pope

La esencia de Pope es la del ultramarinos de antaño, una antigua tienda de los años 70 que pretende trasladar a la clientela a la Provenza francesa o la Toscana italiana, donde además se suma un servicio de barra donde comer in situ. Tras abrir en 2021 su primer local en la localidad valenciana de l’ Eliana, fue en diciembre de 2022 cuando apostaron por la capital del Turia y se lanzaron a la apertura de su local en la zona de la Alameda, concretamente en el barrio del Pla del Real.

