Alta cocina a domicilio: estos son los 5 mejores restaurantes que te llevan su menú a casa

Durante muchos años las opciones gastronómicas a domicilio se limitaban únicamente a pizza, comida china y hamburguesas. No obstante, con la llegada de las aplicaciones de delivery como Uber Eats, Glovo o Just Eat, la oferta se ha triplicado y sigue aumentando más y más. De hecho, hay marcas que sólo entregan sus platos en casa y no tienen un restaurante donde degustarlos.

Asimismo, cada vez más chefs famosos han querido incorporarse también a esta tendencia y ofrecen sus recetas en los hogares de los clientes. A continuación os dejamos un listado de cinco de los mejores restaurantes de alta cocina que puedes encontrar para pedir online.

1. Benares

El dueño y chef principal es Atul Kochhar, uno de los primeros chefs indios en recibir una estrella Michelin. Abrió su restaurante Benares en Londres, que le llevó a conseguir su segunda estrella Michelin en 2007 y a expandirse en la capital española en 2015, apostando por la innovación y poniendo a disposición de los amantes de la gastronomía india un servicio a domicilio. El biryani de cordero o el butter chicken son algunas de las opciones que incluye su exótica carta.

Uno de los platos de Benares.

2. Trattoria Pulcinella

El chef italiano Enrico Bosco, que aprendió a cocinar en los fogones de su abuela napolitana, se ha convertido en el rey de la pasta de Madrid al frente de Trattoria Pulcinella. Sus platos, entre los que destacan la auténtica carbonara o la lasagna emiliana, son el reflejo de la auténtica cocina italiana.

3. New York Burger (NYB)

Su chef Pablo Colmenares cuenta con una amplia experiencia en la gastronomía americana y trabajó durante tres años en DiverXO (3 estrellas Michelin). Emplean un modo especial de cocción con humo de las carnes, a baja temperatura durante 14 horas, un proceso originario del sur de los Estados Unidos a través del cual logran que el producto no pierda sus propiedades y potencie su textura. Así cocinan platos como su Brisket, las costillas de cerdo Pulled Pork, las alitas y la pechuga de pollo.

4. Yugo The Bunker

Galardonado con una estrella Michelin desde 2019, este restaurante ofrece una experiencia inigualable en el mundo de la alta cocina japonesa. Al frente está el chef madrileño Julián Mármol, quien investigó durante años esta gastronomía para encontrar su sello personal. En 2015 abrió Yugo The Bunker, donde elabora platos al más puro estilo japonés. Además, Mármol ha elaborado una amplia carta a base de uramakis o nigiris diseñada exclusivamente para disfrutar en casa.

El salmón de Yugo The Bunker.

5. Arahy

Conocido como Mundy, el chef José Ynglada se formó en la Escuela de Alta Cocina de Tropicana, realizó varios cursos de cocina en la Embajada Española en Cuba y se trasladó a Madrid, donde trabajó junto a Ángel García en Lúculo durante el periodo en que el restaurante ostentaba su estrella Michelin. La cocina de este chef cubano pone especial énfasis en ingredientes de alta calidad, destacando el atún rojo de Barbate, ya sea a modo de tiradito, tartar o en dados.

