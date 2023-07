Hiba, la alta cocina de Tel Aviv que se puede disfrutar en Ibiza solo este verano

Desde el pasado 15 de julio y hasta el próximo 30 de agosto, Six Senses Ibiza, ubicado en la bahía de Xarraca al norte de la isla, colabora con Hiba, un famoso restaurante procedente de Israel dirigido por el reconocido chef Yossi Shitrit.

Por un tiempo limitado, los huéspedes del complejo hotelero tendrán la oportunidad de experimentar la exclusiva cocina pop-up que combina los productos frescos de Ibiza de la granja orgánica del complejo con la experiencia culinaria por la que Hiba es reconocido.

[4 recetas refrescantes para descubrir la cocina de Israel]

Un menú elaborado con productos ecológicos

Los productos frescos y locales son uno de los puntos fuertes de Six Senses Ibiza, cada uno de sus tres restaurantes ofrecen menús estacionales y con un enfoque «De la Granja a la Mesa». El menú pop-up cuidadosamente seleccionado de Hiba presenta algunos de los platos más aclamados del restaurante con adaptaciones locales. Platos únicos como Kolorbi, colinabo crudo relleno de tres tipos de colinabo encurtido con jengibre, o sashimi de pescado con kiwi, rábano picante fresco y hojas de wasabi, cubierto con salsa ponzu hecha de jugo de pimiento verde.

El concepto se creó alrededor de los productos de temporada, elaborados con mimo por el chef Yossi Shitrit y su equipo. Con una gran pasión por trabajar con productos locales, Shitrit aprovecha al máximo la granja orgánica de Six Senses Ibiza, donde se cultivan hierbas, verduras y frutas de consumo cuidado y respeto por la naturaleza. Cada plato rinde homenaje a la abundancia de la isla, elevando los sabores tradicionales del Mediterráneo y Oriente Medio a nuevas alturas.

El pop-up se llevará a cabo en el íntimo entorno del Secret Bar del complejo, ubicado en las Beach Caves junto con las mejores vistas frente al mar del hotel. Cada sesión tendrá una capacidad para un máximo de 12 huéspedes, garantizando una experiencia exclusiva y personalizada. El precio por persona es de 300 euros. Las reservas pueden hacerse con antelación en la web del hotel.

Platos para estimular los sentidos

«Nuestra colaboración con Six Senses Ibiza es una celebración de la conexión entre la comida y la naturaleza», dice el chef Yossi Shitrit. «Al utilizar ingredientes orgánicos y frescos, buscamos crear una experiencia culinaria que no solo deleite el paladar, sino que también nutra el cuerpo y el alma». Una selección de alrededor de doce platos con una cuidada presentación que no solo busca deleitar las papilas gustativas, sino que también aspira a estimular los sentidos visuales, olfativos y táctiles. Desde los vibrantes colores de los productos frescos hasta los seductores aromas que se desprenden de la cocina, cada elemento está cuidadosamente seleccionado para crear un completo viaje sensorial.

«Estamos encantados de colaborar con Hiba y el chef Yossi Shitrit, combinando su experiencia culinaria con el compromiso de Six Senses Ibiza junto a la sostenibilidad", dice Marc Lores, director de Alimentos y Bebidas de Six Senses Ibiza. "Su experiencia culinaria y dedicación a la calidad y a la sostenibilidad se alinean perfectamente con nuestra visión de brindar a los huéspedes experiencias que estimulen los sentidos. Estamos ansiosos por que nuestros huéspedes se embarquen en este viaje gastronómico».

