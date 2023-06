¿Cuál será el mejor restaurante del mundo en los 50 Mejores Restaurantes 2023?

¿Cuáles serán los mejores restaurantes del mundo en el 50 Best Restaurants?

El próximo 20 de junio se celebra en Valencia la gala del 50 Best Restaurants, para muchos la lista con más prestigio del mundo de la gastronomía. Esta valora y premia los 50 mejores restaurantes del mundo, y lo importante es que tiene orden.

Celebrando ya su tercera década, The World's 50 Best Restaurants se prepara para disfrutar del sol mediterráneo y empaparse de una cultura vanguardista en junio de 2023. La serie insignia de eventos culinarios de 50 Best se llevará a cabo en toda la ciudad, región y provincia de Valencia, culminando el martes 20 de junio con el esperado anuncio del ranking anual en la ceremonia de premiación de gala, que se llevará a cabo dentro de su impresionante complejo arquitectónico de la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

La elección de este destino mediterráneo sigue a las ediciones recientes del evento global en Londres, Amberes y Singapur, que fueron precedidas por Bilbao, Melbourne y Nueva York como ciudades anfitrionas.

Los mejores restaurantes del mundo compiten por la primera posición del 50 Best

La tercera ciudad más grande de España recibirá a reconocidos chefs, restauradores y estrellas culinarias de todo el mundo, así como a amantes de la gastronomía que buscan una dosis de inspiración gastronómica y cultural.

Además de la ceremonia de premiación en sí, Valencia albergará una serie de Sesiones Exclusivas de los 50 Mejores, donde los chefs líderes colaborarán con los mejores restaurantes locales para crear experiencias gastronómicas únicas de una sola noche.

La porra de los mejores

Aunque la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo se centra precisamente en eso, en los 50 mejores, desde hace unos años la empresa decidió ampliar y nombrar también a los restaurantes del 51 al 100. Analicemos diferentes aspectos para buscar cuál puede ser el mejor de este año.

La lista del 51 al 100 ha sido recientemente publicada y nos sirve para descartar restaurantes que podrían estar en el top 50, la parte más cotizada del listado. Lo más destacable en cuanto a restaurantes españoles es la entrada de Ricard Camarena Restaurante en el puesto 96, el regreso de Enigma a la lista con el puesto 82, Aponiente en el puesto 64 y Azurmendi, que sale de los 50 primeros y se posiciona en el 88.

Geranium de Rasmus Kofoed ocupa actualmente la primera posición del 50 Best

Actualmente la primera posición del 50 Best es para Geranium (Copenhague), seguido de Central (Lima), Disfrutar (Barcelona) y DiverXO (Madrid), que recordemos solo lleva en la lista desde 2021. El siguiente restaurante español es Etxebarri (Axpe) en el sexto puesto, y no volvemos a ver otro hasta el puesto 16, donde nos encontramos con Elkano (Getaria).

Si repasamos los restaurantes que han sido número uno en los últimos años nos encontramos a Noma (Copenhague) en 2021, con Geranium (Copenhague) en número 2, que subió al 1 el siguiente año. En 2020 no se celebró por la pandemia, así que nos vamos hasta 2019 cuando el primero fue Mirazur (Menton), con Noma (Copenhague) en segunda posición (que subió a la primera en 2021).

En 2018 el primero fue Osteria Francescana (Modena) y el segundo El Celler de Can Roca (Girona), y en 2017 el primero Eleven Madison Park (Nueva York) y el segundo Osteria Francescana (Módena), que el año siguiente sería primero.

Es decir, hay una clara tendencia en el 50 Best a que el segundo de la lista se convierta en el primero del año siguiente, lo que convertiría a Central (Lima) en el mejor restaurante del mundo en 2023.

Sin embargo, no podemos dejar de lado que de los 10 primeros de la lista actual tres son españoles, y dos de ellos están posicionados en tercera y cuarta posición. Tanto Disfrutar como DiverXO tienen muchas posibilidades de llegar a ser el número uno del mundo, y si no lo hacen este año, seguro que lo hacen pronto.

Restaurantes españoles en el Top 10 de The World's 50 Best Restaurants

De hecho, existe un caso que no podemos olvidar. Mirazur subió de la tercera a la primera posición entre 2018 y 2019, por lo que es algo que puede ocurrir. Si tomamos ese paralelismo, esto situaría a Disfrutar como mejor restaurante del mundo.

Central, ¿mejor de mundo?

Si vemos Central posicionado como mejor restaurante del mundo estaría totalmente justificado y a nadie le extrañaría. El restaurante insignia de los chefs Virgilio Martínez y Pía León es un homenaje al Perú en todas sus formas. Los platos celebran los paisajes únicos, la historia y las tradiciones de su tierra natal utilizando una abundancia de productos de origen local.

La cocina de Central representa las raíces de Perú

Después de años de exploración guiados por Mater Iniciativa, el equipo encargado de investigar los ingredientes peruanos, liderado por la potente pareja de chefs y la hermana de Martínez, Malena, los platos de Central rebosan de una increíble biodiversidad. El menú degustación presenta los mejores alimentos que la tierra y el mar tienen para ofrecer: las vieiras, el calamar y las almejas provienen frescos de la costa y del Amazonas, mientras que el Valle Sagrado ofrece panceta de cerdo y cuello de cabra.

Algunos los conocen como "los enamorados de 50 Best", y es que Virgilio y Pía se casaron tan solo cuatro días después de la primera aparición de Central en la lista de los 50 Mejores Restaurantes del Mundo en 2013. Casi 10 años después, Martínez y León han tenido su buena dosis de éxito, con la apertura de Mil en los Andes y Kjolle en Lima, junto con un local internacional en Tokio llamado Maz. Con León también elegida Mejor Chef Femenina del Mundo 2021, no muestran señales de desacelerar.

Mientras que el menú representa los ecosistemas peruanos en su mejor momento, el equipo de Central se enfoca fuertemente en la sostenibilidad. El reciclaje, el compostaje y el cierre del ciclo de los ingredientes desperdiciados son prácticas naturales para ellos. Los huéspedes obtienen una visión de este diverso mundo culinario simplemente caminando hacia la puerta principal, pasando por un jardín de vegetales con más de 100 especies de plantas.

Pero por ahora no podemos hacer nada más que esperar al 20 de junio y descubrir en la gala del 50 Best qué restaurante es el que acaba coronando la lista como mejor restaurante del mundo.

