La celebración por todo lo alto de los 30 años de VILA VITA Parc

No se cumplen 30 años todos los días y, para celebrarlo, el lujoso complejo hotelero portugués VILA VITA Parc está organizando el evento Reach for the Stars, en el que participarán grandes chefs de todo el mundo. Desde España viajar´na los chefs Paolo Casagrande (Lasarte), Marc Segarra (Refectorio) y Mario Payán (Kappo), con restaurantes en Barcelona, Valladolid, y Madrid, respectivamente.

El evento se compone de diferentes «Ediciones», incluyendo la Edición Mundo, en la que participará Paolo, la Edición Verde, en la que Marc cocinará como chef invitado, y la Edición Asia, en la que Mario preparará un menú a cuatro manos en el restaurante japonés del resort.

En total, sumando los diferentes eventos de todas las ediciones se reunirán un total de 25 chefs de renombre que suman 51 Estrellas Michelin. Todos ellos serán los protagonistas de una serie de cenas y eventos temáticos.

Esta celebración, que se está desarrollando lo largo de 30 semanas con 30 eventos excepcionales desde el pasado mes de abril, y hasta octubre, incluye eventos que combinan gastronomía, arte, cultura y bienestar.

Paolo Casagrande, Marc Segarra y Mario Payán, los representantes españoles, viajarán en los meses de agosto y septiembre para participar en sus respectivos eventos:

Paolo Casagrande en la Edición Mundo el 2 de Agosto

Nueve chefs de reconocido prestigio a nivel internacional, todos con poseedores de 3 Estrellas Michelin, junto con los mejores productores de vino, se juntarán en el Manzar Terrace del Clubhouse de VILA VITA Parc para una velada memorable en la que se podrá disfrutar de un menú degustación, maridado con una amplia selección de referencias de todo mundo.

Paolo Casagrande, del restaurante Lasarte en Barcelona, cocinará junto a los chefs Gert de Mangeleer (Restaurante Hertog Jan, Bélgica), Jacob Jan Boerma (Restaurante De Leest, Holanda), Sven Elverfeld (Restaurante Aqua, Alemania), Juan Amador (Restaurante Amador, Austria), Jan Hartwig (Restaurante Atelier, Alemania), Christian Bau (Restaurante Victor’s Fine Dining, Alemania), Klaus Erfort (Restaurante Gästehaus Klaus Erfort, Alemania), y Peter Knogl (Restaurante Cheval Blanc, Suiza).

El evento comenzará a las 7 pm con un cóctel de bienvenida por parte de Hans Neuner, chef residente del restaurante Ocean (2*).

El precio de la cena es de 490 EUR por persona y las reservas ya pueden realizarse en la web.

Marc Segarra en la Edición Verde el 12 de Agosto

Una oportunidad única para conocer a Marc Segarra, chef español con 1* Estrella Michelin, a cargo del restaurante Refectorio, la propuesta más sofisticada del Hotel Abadía Retuerta. El comensal podrá disfrutar de un menú ‘km 0’ que recupera los auténticos sabores del área de origen, ofrecido por uno de los chefs con Estrella Michelin Verde más destacados en el campo de la sostenibilidad, junto con el chef Joao Viegas, del restaurante Atlántico, y maridado por uno de los mejores mixólogos del mundo, Giacomo Giannotti.

El precio de esta cena es de 125 EUR por persona, con opción de maridaje por 75 EUR adicionales. Las reservas están ya abiertas al público en la web.

Kappo en la Edición Asia el 23 de Septiembre

El chef Mario Payán, del restaurante asiático Kappo en Madrid se hará cargo de la cocina del elegante restaurante Mizu Teppanyaki de VILA VITA Parc, elaborando un menú a cuatro manos junto con la chef anfitriona, Isualinda Pires. Los bármanes portugueses Paulo Gomes y Daniel Carvalho acompañarán la propuesta con una selección de sus mejores cócteles.

El precio de la cena es de 125 EUR por persona, con opción de maridaje de vino y sake por 75 EUR más. Las reservas están abiertas al público en su web.

El complejo hotelero VILA VITA Parc

Ampliamente considerado como uno de los mejores resorts de Europa, VILA VITA Parc Resort & Spa está ubicado en más de 22 hectáreas de exuberantes jardines subtropicales con vistas a la costa del Algarve y al océano Atlántico.

Este resort, miembro de The Leading Hotels of the World, cuenta con una amplia oferta de ocio y una variedad de opciones culinarias de primer nivel que gustarán tanto a familias que viajan con niños como a parejas. Los chefs de hasta 11 restaurantes de temporada ofrecen una selección de especialidades creativas portuguesas e internacionales, incluido el restaurante Ocean con dos estrellas Michelin.

El VILA VITA Spa by Sisley Paris ofrece una variedad de tratamientos de bienestar y belleza, masajes y baños exóticos en un ambiente relajante. Los más activos pueden disfrutar de las 7 piscinas, clases de fitness y yoga, 2 canchas de tenis, voleibol o simplemente relajarse en la apartada playa de arena blanca.

Sigue los temas que te interesan