Esto come Carlos Alcaraz antes de un partido

Está a punto de cumplir diecinueve años y ya está entre los diez mejores tenistas del mundo según la clasificación de la ATP. Carlos Alcaraz es natural de El Palmar (Murcia) y se perfila como una de las grandes promesas del deporte nacional. Todo apunta a que llegará a ser una gran estrella del tenis que cosechará grandes logros.

Pero ¿cómo es su alimentación para conseguir tan buenos resultados en los partidos que disputa? Ayer acudió como invitado a El Hormiguero y se lo contó a Pablo Motos.

Es fácil pensar que, tratándose de un deportista de élite, lo que come puede resultar soso y aburrido como los platos de pasta hervida con pechuga de pollo y los batidos proteicos que a todos nos vienen a la cabeza cuando pensamos en los que lo dan todo en el gimnasio. Pero no, Carlos Alcaraz ha confesado que lo que come justo antes de un partido, para tener energía, es algo que está muy rico, aunque también es saludable.

Chocolate antes de competir

El joven tenista, cuando se prepara para darlo todo en la pista, hace una cena ligera la noche anterior en la que normalmente hay arroz y pescado. Es importante elegir cenas que no sean pesadas para descansar bien y estar a tope al día siguiente. Con estos ingredientes como base y algunos vegetales es posible preparar platos sabrosos y saludables como por ejemplo podría ser este caldero murciano de lubina y langostinos que, además es un plato muy típico en la tierra del deportista.

El día del partido, hora y media antes de saltar a la pista de juego, consume un alimento altamente energético, una crema de cacao, algo así como una Nutella saludable hecha con cacao 100 %, dátiles y aceite de oliva virgen extra. Se trata de un producto que se conoce como Ambrosía y es bastante popular entre aquellos que siguen la Paleodieta.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan