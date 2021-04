El Señor Martín traerá por primera vez a Güeyu Mar a Madrid

El Señor Martín reabrió sus puertas en septiembre de 2020 tras el cierre obligado por la situación sanitaria de la Covid-19 y en poco más de dos años de vida se ha convertido en uno de los imprescindibles de Madrid para disfrutar de los pescados a la brasa.

El respeto por el pescado de calidad es uno de los pilares de este restaurante cuyo origen está en una pescadería que abrió hace ya diez años. Desde hace un año, el chef donostiarra Carlos Urrutikoetxea está al frente de la cocina.

Güeyu Mar por primera vez en Madrid

El próximo 20 de abril, El Señor Martín recibirá al chef Abel Álvarez, de Güeyu Mar, con el que preparará un menú muy especial a cuatro manos que traerá a Madrid la esencia de este restaurante asturiano ubicado en la Playa de Vega de Ribadesella (Asturias).

El hilo conductor de El Señor Martín es siempre el pescado y la brasa. Y es ahí donde entra de lleno la conexión con Güeyu Mar, el mayor experto en pescados a la brasa de nuestro país

Mero, rodaballo, bonito, son algunos de los pescados que pasan a diario por sus brasas en Asturias. Pescados grandes, para compartir, pero servidos troceados, es su inconfundible sello. La perfecta combinación entre maderas y temperaturas, junto con el corte del pescado hacen que su técnica sea cien por cien reconocible. La brasa está siempre presente, pero de una forma que no invade al comensal.

Dirección: General Castaños, 73, Madrid

Reservas: 91 795 71 70

Fecha: 20 de abril de 2021

20 de abril de 2021 Horario: comidas y cenas

comidas y cenas Precio: 170 €

Buen producto y técnica perfecta. Esa es la clave de Güeyu Mar. Es lo que también podrá verse en este a cuatro manos.

Para ello, los dos chefs han preparado juntos un menú, con mayor número de elaboraciones para el chef de Güeyu Mar, consiguiendo un listado de platos en los que el verdel, las espardeñas y por supuesto "El Rey" son los protagonistas También las famosísimas conservas artesanales de Güeyu Mar -en las que el producto ha pasado por las brasas antes de llegar a la lata - estarán presentes siendo las que arranquen este menú.

"El Rey"

"El Rey", un pescado de aspecto similar a la dorada, pero de color rojo brillante que también se conoce como virrey o birrey, tiene apartado especial, ya que Abel Álvarez ha sabido elevar este pescado a lo más alto gracias a su técnica.

Prácticamente todo el que visita el restaurante disfruta de este pescado. Es ya un plato icónico de Güeyu Mar y es por ello por lo que no podía faltar en esta visita a la capital Abel Álvarez lo considera el pez que mejor funciona en la brasa y así vuelca todo su saber hacer en esta pieza. Precisamente su manera de servir este pescado para compartir entre los comensales, hace que las mesas de este a cuatro manos tengan que ser para cuatro personas.

Güeyu Mar, un invitado de lujo

Luisa Cajigal y Abel Álvarez inauguraron Güeyu Mar en 2007. Ubicado en Playa de Vega, Ribadesella (Asturias), el mar cantábrico es su principal proveedor y las brasas la técnica que protagoniza su cocina. Es Plato Michelín y cuenta con un sol en la Guía Repsol.

"Siempre tuve una inquietud tremenda por el fuego Cuando no había lenguaje, la gente cocinaba sus cosas en el fuego en el suelo. No había gas, no había ollas exprés y la humanidad comía con el fuego", así describe Abel Álvarez su filosofía.