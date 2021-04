La chef Ana Roš cocinará en el Royal Hideaway Corales Resort de Tenerife

La isla canaria de Tenerife vuelve a ser noticia por ser punto de encuentro de la alta cocina internacional no solo por la gran riqueza, variedad y singularidad de sus productos locales, sino porque acogerá la VI Edición del Inspirational Chef Program que el hotel Royal Hideaway Corales Resort organiza desde el 22 al 29 de abril cuyas cenas serán el domingo 25 de abril y lunes 26 de abril en El Rincón de Juan Carlos, galardonado con una estrella Michelin y, que desde finales de 2020, se ubica en el hotel.

En esta ocasión, y por primera vez con una participante femenina, el hotel recibirá la propuesta gastronómica de la chef eslovena Ana Roš, galardonada con diversos reconocimientos como sus 2 estrellas Michelin, Mejor Chef Femenina del mundo en 2017 por el prestigioso listado The World’s 50 Best, y cuyo restaurante Hiša Franko ostenta el puesto 38 de los mejores restaurantes del mundo por The World’s 50 Best.

La chef, diplomática de formación, ha sido la responsable de situar a Eslovenia en el panorama gastronómico internacional con su restaurante Hiša Franko ubicado en la remota localidad de Kobarid de Eslovenia. La región transfronteriza es la despensa de su cocina, en la que rescata recetas clásicas y maneja productos mano a mano con productores locales. Además, el reconocido programa de documentales Chef’s Table de Netflix ha dedicado un capítulo a su figura y a su propuesta gastronómica otorgándole así fama mundial.

En el marco del programa culinario, Ana Roš protagonizará dos cenas los días 25 y 26 de abril en El Rincón de Juan Carlos. Al mismo tiempo la chef compartirá con los chefs hermanos Padrón y el equipo de cocina de Royal Hideaway Corales Resort su experiencia y metodologías en las jornadas de creatividad que también incluye el programa.

Conexión Eslovenia – Tenerife: producto y cocina de proximidad

Se trata de un encuentro cuyo objetivo es llevar a la isla las mejores propuestas gastronómicas nacionales e internacionales, y poner en valor la calidad de la materia prima que ofrece la tierra.

Durante su estancia en Tenerife, Ana Roš tendrá la oportunidad de conocer de primera mano la gastronomía local a través de la visita a productores de la zona, gracias a la iniciativa GMR Canarias, al igual que en ediciones anteriores. Este proyecto, impulsado por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias y Consejería de Turismo, Industria y Comercio, cofinanciado con el Programa Fondo Europeo de Desarrollo Regional, colabora con las jornadas de creatividad protagonizadas por los chefs y acerca el producto Km.0 mediante las visitas a productores.

Entre las diferentes visitas, destaca la bodega Altos de Trevejos donde conocerá en primera persona la producción de uno de los vinos más destacados de Tenerife.

Además, la chef podrá conocer el producto directamente desde la tierra con la visita a La Calabacera, una finca ecológica con frutas y verduras locales donde la chef podrá elegir los productos que incorporará a su propuesta en las cenas programadas dentro de Inspirational Chef Program. Como novedad, también se llevará a cabo una visita a pescadores para conocer el producto del mar de la isla.