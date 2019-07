La Coca Cola que fracasó en los 80 y otros productos que vuelven con 'Stranger Things'

El próximo 4 de julio Netflix estrena la tercera temporada de 'Stranger Things', serie que transcurre en los años 80 y cuyos capítulos no solo nos transportan a esa época mediante su estética o la música, sino también con la comida que aparece en la pequeña pantalla.

Las marcas lo saben: 'Stranger Things' también nos da hambre y si el merchandising de la serie encanta a sus fans, ¿por qué no la comida inspirada en ella o incluso la que vemos en sus capítulos?

Vuelve la New Coke

Muchas son las marcas estadounidenses que han conquistado el mercado internacional pero hay que reconocer que lo de Coca Cola es de otro nivel. Pero en su camino también cuentan con estrepitosos fracasos, algo que, lejos de esconder, han decidido volver a sacar a la luz gracias a 'Stranger Things'.

Esta nueva temporada transcurre en el verano de 1985, momento en el que el gigante lanzó al mercado su New Coke. Como su nombre indica, era similar al refresco de siempre pero habían cambiado la receta. Tal fue el descontento del público y la mala aceptación en el mercado, que este producto se retiró apenas tres meses después.

Pero los 80 están tan de moda que incluso sus fracasos pueden vivir una nueva etapa dorada. Parece ser que el refresco aparecerá no solo en la serie sino también en los supermercados estadounidenses durante tiempo limitado. También saldrá una edición especial de la actual Coca Cola cuyas latas estarán dedicadas a la serie.

El Whopper Upside Down

En este caso no es un regreso, sino un nuevo lanzamiento de la mano de Burger King, quien adapta su icónica hamburguesa Whopper para dedicarla a la serie. No se han roto mucho la cabeza, ya que se trata de la hamburguesa servida del revés, en honor a ese mundo también del revés que aparece en la serie. Lo que hace que la gente se lance a por ella es que solo está disponible en 11 locales de Estados Unidos, en honor a la protagonista de la serie, Eleven (once en inglés).

En estos restaurantes también se podrán conseguir camisetas y pins de la serie. Las famosas coronas y los sobres de ketchup también siguen la temática.

Helados de 'Stranger Things'

Cuidado, que viene un pequeño spoiler (aunque no es nada importante): Un nuevo centro comercial abrirá sus puertas también en Hawkins (lugar donde se desarrolla la serie) y contará con una mítica heladería de Estados Unidos llamada Scoops Ahoy. Allí trabajará Steve y, aunque no sabemos mucho más, sí que se comenta que en este escenario sucederán muchas cosas.

Por supuesto, la cadena de heladerías no ha dejado pasar la ocasión y ha creado sabores inspirados en los personajes o momentos clave, como el Eleven's Heaven, en honor de nuevo a Eleven, con un gofre Eggo a modo de cucurucho en cuyo interior hay helado de chocolate, trozos de galleta y glaseado de chocolate. O el Byers’ House Lights Polar Pizza, una pizza dulce de galleta y helado que simula con M&M's las luces navideñas famosas de la primera temporada (no damos más pistas por si no has visto aún la serie).

Gofres para llevar

Desde los primeros capítulos hay algo que nos encantó de Eleven y nos hizo conectar con ella al instante. ¿Sus poderes? ¿Su sentido de la amistad? No. ¡Que ama comer gofres Eggo! Son su debilidad, al igual que muchos de nosotros tenemos alguna comida que nos vuelve locos. Y eso es algo que une mucho.

Deliveroo lo sabe, igual que sabe que si nos dejan probar dichos gofres no vamos a decir que no porque estamos deseando comprobar si tal obsesión es para tanto. De momento, solo se pueden pedir en Estados Unidos .

En nombre de los fans españoles de la serie que también disfrutamos comiendo debo pedir que, si hay una cuarta temporada, las marcas nos acerquen todas estas acciones. Ahora mismo no solo tengo ganas de que llegue el 4 de julio, ¡sino también de probar toda esta comida!