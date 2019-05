Cinco series de cocina de Netflix que tienes que ver

Desde que la plataforma de contenidos aterrizara en España no ha dejado de sumar cada vez más usuarios. De hecho, uno de los mejores catálogos del mundo es el español y estoy segura de que, en gran parte, es gracias a los contenidos relacionados con gastronomía.

Si no te has decantado aún por ninguno porque decidirse te resulta difícil, date un atracón de concursos, documentales y series de cocina de Netflix con esta selección de cinco títulos.

Mis cinco series de cocina de Netflix imprescindibles

No pienses que son pocas. Hablamos de miles de minutos de contenidos culinarios que no tienen desperdicio. Para que el menú sea variado, tenemos propuestas más serias y otras para echarte unas risas, pero todas muy sabrosas.

Street Food

Se trata de una de las últimas incorporaciones dentro del catálogo de Netflix España. Cuenta con nueve episodios, cada uno dedicado a la comida callejera de una ciudad asiática diferente. Y es que forma parte de su cultura y de la forma de vida de sus gentes el comer en la calle.

Lo genial de Street Food no es solo la parte en la que nos cuentan cómo se hacen esos platos, sino que nos descubre la historia de las personas que viven de los puestos callejeros asiáticos, que se dedican a cocinar el mismo plato una y otra vez desde hace 30 años o más.

Japón, Vietnam, Tailandia, Filipinas, India, Taiwán, Indonesia, Corea del Sur y Singapur son los países que recorre el programa para descubrirnos el mundo del street food. Debo decir que, visualmente está tan bien grabado y hay planos tan potentes, que la única pega de la serie es que no podamos oler ni saborear los platos.

Chef's Table

La serie documental favorita de los foodies por excelencia. Desde 2015 no deja de sumar reproducciones y gente que descubre chefs, platos e historias que no podía ni imaginar.

Cada capítulo está dedicado por completo al trabajo en los fogones de diferentes chefs del mundo, que también se abren y cuentan su historia personal. Quién fue su inspiración para comenzar a cocinar, cómo experimentan y buscan nuevas propuestas, el mimo a los productos, y cómo su vida ya está ligada al 100 % con la cocina.

En cuanto a la presencia de chefs españoles en Chef's Table, es escasa pero potente. En la cuarta temporada, dedicada por completo a la repostería, encontramos a Jordi Roca, y en la quinta a Albert Adrià, que fue director creativo en El Bulli.

Nailed it!

Soy tremendamente fan de Nailed it! Lo descubrí por casualidad, cotilleando el catálogo de Netflix. Vi el primer programa y me enganché pasados 5 minutos.

Se trata de un concurso en el que participan tres pasteleros aficionados (por no decir novatos). Cada episodio se divide en dos bloques. En el primero, los concursantes deben reproducir un dulce que, por lo general, es pequeño aunque lleno de detalles. Por ejemplo, galletas con formas y decoración de fondant, cupcakes con preciosos frostings inspirados en el universo de Harry Potter. Cualquier cosa es posible. Quien más se acerque al dulce que debe ser imitado, gana un premio.

El segundo bloque consiste en lo mismo, imitar un postre, pero esta vez a lo grande. Como una tarta de boda de varios pisos, por ejemplo. El mejor de entre los peores gana 10.000 $, ni más ni menos.

Cuando lo veo, sé de antemano que el resultado va a ser un desastre pero no puedo evitar reírme a carcajadas cuando los concursantes presentan sus creaciones terribles. ¡Siempre acaba siendo peor de lo que pensaba! De hecho, cuando alguno consigue hacer su postre un poco decente me sorprendo más que cuando presenta un azucarado engendro.

La presentadora, Nicole Byer, es pura guasa, mientras que el chef Jacques Torres (experto pastelero) pone el punto gastronómico. Una combinación perfecta.

El gourmet samurái

Esta serie llamó mi atención porque la gastronomía japonesa y su cultura me chiflan. Cuando vi el trailer, supe que devoraría cada capítulo. No quiero hacer spoilers, así que seré breve y concisa: El gourmet samurái cuenta la historia de Takeshi Kasumi, quien se jubila a los 60 años tras toda una vida trabajando. Y claro, pasar de una rutina en la que trabajas sin parar a no tener nada que hacer, y además estar solo, es duro. Hasta que un día decide comenzar a salir a comer por su propia cuenta, descubrir nuevos platos, nuevos sabores, olores, texturas...

Hasta aquí, todo correcto. Incluso parece el argumento de un documental. El giro loco llega cuando entra en escena el álter ego de Takeshi, un samurái errante, el cuál también disfruta de la gastronomía pero de otro modo. Ahí es cuando todo se vuelve del revés y te enganchas. No diré más.

The Mind of a Chef

Entre los campos del documental y la serie se encuentra The Mind of a Chef. Cada episodio está dedicado a un producto, o el tipo de cocina de una zona geográfica, pero el hilo conductor es descubrir y desentrañar los procesos creativos de los grandes chefs del mundo.

Nos lleva de la mano durante cinco temporadas a numerosas cocinas en las que encontraremos muchas historias. Con esta serie podrás aprender todo lo que quieras sobre la cocina italiana, el curri, platos de los indios Apalache, y un gran etcétera.

Además, hay un capítulo que trata sobre España. En la temporada 1, el presentador David Chang explica la gran influencia de nuestra cocina en su carrera. Verás a Arzak, a Ferran Adrià y unas cuantas elaboraciones que no tienen desperdicio.

Por supuesto, hay muchos más contenidos y series de cocina de Netflix, pero estos son los cinco títulos imprescindibles o con los que puedes engancharte a la gastronomía, ver con otros ojos el mundo de la cocina y también disfrutar de tiempo de relax, porque al final cuando vemos una serie es lo que buscamos.

¿Cuántas series de cocina de Netflix has visto ya? Cuéntanos cuáles son tus favoritas porque por todos es sabido que, las buenas series, hay que recomendarlas.