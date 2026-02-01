Dabiz Muñoz (45), chef: "Para unas alitas de pollo crujientes, cuécelas al vapor 20 minutos y reboza solo en maicena"

0 votos

Total: 1 h

Comensales: 4

Las alitas de pollo ultra crujientes de Dabiz Muñoz (45 años) son de esos platos que parecen imposibles para casa... hasta que descubres el truco que lo cambia todo.

Olvídate del típico pollo rebozado que se empapa de aceite y pierde textura en minutos. La técnica de Dabiz empieza donde casi nadie mira: en la cocción previa.

Primero cuece las alitas al vapor unos 15-20 minutos, lo justo para que la carne quede tan tierna que el hueso prácticamente se suelte solo al hacer un pequeño corte en la zona del cartílago.

Este paso marca la diferencia: la carne queda jugosa por dentro y lista para soportar una fritura potente sin resecarse.

Después llega la parte "mágica", que en realidad es pura lógica de cocina profesional. Una vez deshuesadas, las alitas se bañan en una mezcla de vino, nata, huevo y un poco de maicena, removiendo hasta que la carne queda bien impregnada.

No es un simple adobo: esta crema ligera se agarra a la superficie del pollo y crea la base perfecta para que, al pasar por maicena seca, se forme esa capa fina que luego explota en la sartén.

Aquí no hay pan rallado, no hay rebozados gruesos, ni litros de mantequilla. El truco está en usar maicena como única "armadura": una pasada rápida, sacudiendo el exceso y reposo de unos minutos para que se adhiera bien.

Cuando las alitas tocan el aceite caliente (en torno a 165-180 grados), esa película fina se convierte en una corteza ligera, ultra crujiente, mientras el interior sigue meloso gracias a la cocción al vapor. El resultado son unas alitas que se rompen con los dedos y que suenan de verdad al morderlas.

Lo interesante de esta receta es que Dabiz no se queda en "unas alitas ricas". Las acompaña con un arroz frito brutal: primero cuece arroz con caldo de pollo, ajo, jengibre y lo termina en el horno para que quede suelto y lleno de sabor.

Luego lo saltea con huevo, salchichón ibérico, cebollino, aceite de sésamo y un toque de soja, hasta que aparece esa capa tostada que huele a puro vicio.

El remate final es una salsa agridulce con cítricos y vino (tipo amontillado), que hierve con piel de limón hasta espesar y se vierte sobre las alitas colocadas encima del arroz.

Visualmente es un plato de restaurante con varias estrellas; en la práctica, son pasos encadenados que cualquier cocinillas paciente puede replicar en casa.

Y ahí está la clave para que esta receta arrase. Coge algo tan cotidiano como unas alitas de pollo, le suma un truco tan sencillo como cocer al vapor + marinar con nata, vino, huevo y maicena + rebozado fino, y lo convierten en "las alitas más crujientes que has hecho nunca en tu cocina".