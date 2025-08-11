El chef José Andrés, entre los afectados por el incendio de Tarifa : "Hay peligro de que el fuego salte de una casa a otra"

El fuego que ha arrasado este lunes la comarca de Tarifa (Cádiz) ha activado las alarmas no solo entre vecinos y autoridades, sino también entre personas reconocidas que están viviendo la emergencia en primera persona.

Entre ellas se encuentra el famoso chef José Andrés, quien ha sido testigo de la tragedia. "Este incendio, que comenzó en la cueva del Moro, ahora mismo está corriendo en paralelo a la costa, justo por detrás de la playa en dirección a Zahara de los Atunes", confiesa a través de un vídeo publicado en sus redes sociales.

La situación es grave, y los esfuerzos por contener las llamas están siendo enormes. "Hay varios efectivos de helicópteros, un hidroavión... están haciendo lo que pueden", señala.

El chef no oculta el temor que vive la población local. "Muchos efectivos, incluyendo la Guardia Civil, están desalojando casa a casa porque siempre hay el peligro de que el fuego empiece a quemar alguna vivienda y salte de una a otra. Siempre corre ese peligro", confiesa.

La coordinación, sin embargo, ha sido "rápida e increíble en muy poco tiempo", un punto clave para contener el desastre.

El incendio, declarado el lunes en el paraje Sierra de la Plata, ha obligado ya a desalojar a unas 2.000 personas en la zona de Atlanterra, en Zahara de los Atunes, según confirmó el consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz.

El intenso viento de levante, con rachas de hasta 50 km/h, ha favorecido la rápida propagación del fuego, amenazando tanto viviendas como playas emblemáticas de la zona.

Entre las casas evacuadas se encuentran las de personalidades como Iker Jiménez y Aitor Ocio, además del propio José Andrés.

En estos momentos se han ordenado desalojos en urbanizaciones próximas y en hoteles como el Meliá Zahara y el Hotel Cortijo y no se descartan nuevas evacuaciones.

Incluso, hay muchos vecinos que voluntariamente han decidido abandonar sus casas debido a la cercanía del fuego. Una situación que ha provocado un intenso tráfico en la única carretera que conecta con la zona.

La @guardiacivil desalojando todas las viviendas de la Playa de los Alemanes….varios helicópteros e hidroaviones de @Plan_INFOCA viento de levante de fuerza moderada, no ha llegado a ninguna vivienda todavía pero…… pic.twitter.com/J9u6qXWLGf — Chef José Andrés 🕊️🥘🍳 (@chefjoseandres) August 11, 2025

El fuego se produce días después de que se diera por extinguido, el que inició el pasado 5 de agosto en el paraje de La Peña, también en Tarifa, y que obligó el desalojo preventivo de unas 1.500 personas y 5.000 vehículos.

El Ayuntamiento de Tarifa insiste en que la población evite la zona y siga las indicaciones oficiales. Mientras tanto, bomberos, agentes forestales, Guardia Civil y Policía Local trabajan sin descanso, acompañados por 14 medios aéreos para frenar el avance del fuego.