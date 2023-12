Cuánto cuesta comer en Disfrutar y Noor, nuevos locales con tres estrellas Michelin de España

La guía Michelin ascendió este año al olimpo de las tres estrellas a dos nuevos locales españoles. Se trata de los restaurantes Disfruta y Noor. Este último contaba con su segunda estrella desde 2019 y es el restaurante que el cocinero Paco Morales. Lo abrió en 2016 en su ciudad natal, Córdoba, junto a su pareja, Paola Gualandi. También allí se ubica su propuesta más joven e informal, El Bar de Paco Morales.

Su menú se inspira en la historia y la cultura andalusí, cuyo hito capital fue el Califato de Abderramán III, que convirtió esta ciudad en la ciudad más culta y avanzada de su época. Antes de subirse al escenario, el cordobés fue a la gala con una gran sonrisa y temple tranquilo: "No hay nervios. Ya está todo hecho", dijo al entrar al auditorio tras pasar por el photocall, "no me felicitéis, esperar a que esté en el escenario". "Paola, gracias por creer en mí. Papá, mamá, lo conseguí", declaraba después, ya con la Estrella.

El otro galardonado por esta guía culinaria, Disfrutar, fue toda una sorpresa. "Nosotros no nos lo esperábamos, lo sabe todo el mundo, pero nuestras familias nos han apoyado y han hecho que estemos aquí desde el prmer día", decía Eduard Xatruch desde el escenario junto a Oriol Castro y Mateu Casañas, los responsables de este local de Barcelona.

Máximo de estrellas posibles

Tales menciones han hecho que la lista de restaurantes con tres estrellas Michelin en España creciera el pasado martes. Ya son 15 establecimientos españoles que tienen en su haber los tres florones rojos de la guía de carretera francesa. Esta distinción les cataloga como lo máximo que puede alcanzar un restaurante en la guía. De Noor resaltaron la "cocina excepcional" y "una mesa que justifica el viaje".

Después de las menciones y halagos, una de las dudas al respecto es el precio de la comida. La propuesta gastronómica de Morales cambia cada temporada y en la actualidad se centra en la época referente a final del Siglo de Oro español con tres menús degustación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paco Morales (@pacomoraleschef)

En ellos se pueden probar platos como el Karim, clásicos como la Cuajada de Khan, yema de huevo de campo, caviar, chile habanero y alcaparrón o su pasta de trigo duro, mantequilla ahumada, fondo de gallina y calamarcito. El menú Mudéjar es el más barato de Noor y cuesta unos 145 euros. Con un maridaje -opcional- serían 75 euros más. El menú Morisco cuesta 170 euros con la opción de armonía de vinos. Y el menú Al Yazira son 245 euros (se puede maridar por 125 euros más).

También llega a Barcelona

La tercera estrella Michelin de Disfrutar llega después de lograr la segunda posición en The World's 50 Best Restaurants en 2023 y número uno en Europa. Mateu Casañas, Oriol Castro y Eduard Xatruch -discípulos de Ferran Adrià- apuestan por una cocina de vanguardia con platos que resaltan gracias a su gran personalidad. Según explican en su página web, Disfrutar trabaja con la modalidad de menú degustación con una cocina "atrevida, divertida y moderna en busca del buen gusto".

Los dos menús degustación, el clásico y el festival, tienen un precio de 275 euros y que se pueden maridad por un precio de 145 euros o 165 euros. Además, en Disfrutar ofrecen el menú especial Table M#01, la "mesa viva". Una experiencia pensada para un mínimo de una persona y un máximo de seis comensales. El precio va desde 1.000€ si es de solo una persona hasta 375 euros si la experiencia es de seis personas. El maridaje en esta "mesa viva" es de 145 euros por personas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Disfrutar Restaurant (@disfrutarbcn)

